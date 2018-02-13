Житель деревни под Гродно: Заплатил $200 дорожного налога, а езжу по разбитой дороге 7 13.02.2018, 15:26

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История деревни Калеты, куда автобус доезжает только один день в неделю.

Калеты находятся в погранзоне, от деревни — несколько километров и до границы с Литвой, и до границы с Польшей. До сельского совета в поселке Сопоцкин — около 16 километров, до Гродно — около 40, пишет tut.by.

Автобус из Гродно сюда ходит только по субботам: утром и вечером. На этой карте отмечена деревня Калеты.

— Куда можно поехать в субботу? На рынок только. В банк не поеду — выходной. В поликлинику не заеду — выходной! — говорит местная жительница Ирина Выдра.

Выдра — одна из трех популярных в Калетах фамилий.

— В Сопоцкине — поликлиника, больница. Если кому-то в Калетах надо полечить зубы — как попасть к врачу? — добавляет односельчанка Тереза Выдра. — Скорую ради этого вызывать — ложный вызов. Хорошо, допустим, увезла меня отсюда скорая помощь с давлением, а потом мне полегчало и я там еще и зуб удалила — как мне потом добраться домой? Автостопом? Так его здесь нет, глухое место.

Автобус только по субботам означает, что дети и внуки без автомобилей на малую родину на выходные приехать не могут.

— В субботу утром приехал — сразу же уезжать? Тут у женщины мама живет на хуторе, в трех километрах от Калет. Она приезжает в субботу утром, матери относит торбу продуктов, посидит немного — и назад надо бежать, — рассказывают жительницы деревни.

В деревне живут двое школьников, их каждый день возят в Сопоцкин на школьном автобусе. Взрослым жителям Калет обидно: автобус в центр сельсовета от них идет почти пустой, тогда как им в будни туда добраться не на чем.

— Когда-то нам разрешалось на автобусе подъезжать в Сопоцкин вместе с детьми. Удобно было: утром выехал, сделал там свои дела, а в три часа дня вместе со школьниками вернулся назад. Но года три, наверное, как ездить в школьном автобусе взрослым запретили. Если кто лишний попросится — шофера лишат денег, — сетуют жители.

Житель хутора Коди, который расположен неподалеку от Калет, Чеслав Сташко рассказывает: года три-четыре назад его сестра собирала в Калетах подписи за решение проблемы с автобусом.

— Было время, когда автобус между Калетами и Гродно ходил еще и по пятницам: утром и вечером. Потом утренний рейс отменили и остался только вечерний. Тогда и написали председателю Гродненского райисполкома Яну Василевскому коллективное письмо — подписалась вся деревня. После жалобы утренний автобус вернули, но через год снова сняли, — рассказывает Чеслав Сташко.

Сам Чеслав Сташко сейчас больше живет в Гродно, в Калеты ездит на автомобиле. Он, как и другие местные жители, жалуется еще и на качество дорог.

— Гравийка разбитая — сплошные ямы, у машин подвески разбиваются. В прошлом году я за свой микроавтобус заплатил дорожный налог — 400 рублей, а ездить приходится по разбитой дороге. По поводу дороги мы жаловались в райисполком в прошлом году, в конце ноября. Подписались под ней и жители Калет, и те, кто пользуется дорогой, кто приезжает сюда к родителям. Мой хутор — в трех километрах от Калет, но к этой деревне относится. Там постоянно живет моя мама. Из-за разбитых дорог и не подсыпанного спуска автолавка не может спуститься к хутору. Подняться на гору, особенно сейчас, зимой, у мамы нет сил. Спасибо работникам автолавки, которые соглашаются помочь и могут поднести продукты к дому, если нужно. В основном, конечно, я сам маме продукты из Гродно привожу.

— Ну пусть они не могут на наши несчастные километры дороги асфальт положить — так пришлите вы пару машин щебня, гравия — засыпьте, утрамбуйте катком, — добавляет Тереза Выдра. — И машины будут спокойно идти. Если человек должен заплатить налоги — так государство его найдет, хоть ты будь под землей. А когда что-то нужно нам самим — терпите.

Председатель Сопоцкинского сельского совета Лилия Шаматович жалобам на отсутствие автобуса в будни удивляется. Она рассказывает, что в Калетах постоянно живут 21 человек, из них 13 — пенсионеры. Лилия Шаматович уверена, что «из этих пенсионеров только двое, кто реально мог бы в Гродно добраться».

— Шесть человек — трудоспособного возраста: один из них в Калетах социальный работник, еще два в лесничестве работают, на месте, еще один работает в Гродно, а два не работают нигде. Ну и двое деток там живет. Я гарантирую, что если бы этот автобус ходил ежедневно — у него бы был пустой пробег.

— Так они и не просят ежедневный автобус. Они просят добавить хотя бы один, чтобы и в будни можно было добраться до цивилизации, — уточняем.

— Я знаю, что в райисполкоме решается вопрос по дополнительному маршруту. Возможно, в связи с безвизовым въездом будет маршрут до Августовского канала и его будет реально в какой-то день продлить до Калет. Но это, опять же, будет изучен пассажиропоток. Я так понимаю, основная проблема у людей — доехать до Сопоцкина, — говорит Лилия Шаматович. — Что касается школьного автобуса, то по нормативам там не должно быть посторонних. Понимаете, это ж дети: их страхуют.

С тем, что в Калетах разбитая дорога, председатель Сопоцкинского сельского совета согласна.

— К сожалению, год был такой: много дождей. Грейдирование, когда начинаешь эти лужи гонять, результата не дает. По этой проблеме у них было письменное обращение в райисполком, но такая проблема не только в их населенном пункте.

Лилия Шаматович добавляет, что в сельсовете по программе трансграничного сотрудничества в 2018−2019 годах будут чинить некоторые дороги. Правда, дороги на Калеты в этих планах нет.

Получить оперативный комментарий в Гродненском райисполкоме по проблемам с автобусом и с дорогой в Калетах не удалось.

Чуть меньше месяца назад, 18 января, проблему транспортного обеспечения малых населенных пунктов поднимал министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

— Недостаточно, когда автобус заходит в населенный пункт один раз в неделю. Это неудобно. Нужно сделать так, чтобы и выполнить перевозку граждан, и это было экономически обоснованно, — заметил тогда Анатолий Сивак.

Он ссылался на опыт Латвии, где специально покупают автомобили малой вместимости, которые приезжают в населенный пункт по требованию.

— Диспетчер по телефону принимает заказ на перевозку на определенное время. Таким образом один автомобиль может «закрывать» несколько населенных пунктов. Людей это устраивает. Цена сопоставима с ценой билета на автобус, и расходы перевозчика экономически обоснованны. Мы попытаемся в течение этого года такую нормативную базу сформировать и передать в области, — рассказывал министр.