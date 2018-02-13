Разработан фирменный стиль акции 25 марта 1 13.02.2018, 15:41

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Оформление праздничного шествия было представлено на пресс-конференции оргкомитета.

В Минске прошла пресс-конференция Национального оргкомитета по празднованию 100-летия БНР, на котором была утверждено оформление мирной акции на День Воли 25 марта.

Об этом Charter97.org сообщил корреспондент из Минска.

На пресс-конференции оргкомитета по празднованию 100-летия БНР выступили художник, один из основателей объединения «Погоня» Алесь Марочкин, культуролог и член оргкомитета по созданию партии «Беларускi Рух» Вацлав Орешко, общественный активист, руководитель «Арт-Сядзібы» Павел Белоус и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

Алесь Марочкин рассказал, каким будет общее оформление колонны и о том, что на праздничном шествии будет большой бело-красно-белый флаг. Художник сообщил, какие лозунги, плакаты и растяжки будут использоваться для оформления колонны. Алесь Марочкин призвал как можно большее количество людей взять с собой бело-красно-белые флаги и принять участие в акции.

Вацлав Орешко рассказал об организационных вопросах оформления праздничной колонны.

Павел Белоус сообщил о том, что «Погоня», принятая в качестве символа празднования 100-летия БНР, взята с печатей и документов Рады Белорусской Народной Республики. Общественный активист представил образцы продукции, которая сделана с целью популяризации идеи празднования юбилея БНР: обложки паспортов, магниты, наручные часы и другие. Павел Белоус рассказал о том, как к празднованию 100-летия БНР могут подключиться белорусские предприниматели. Активист предложил им использовать символику БНР в рекламе, устанавливать систему скидок на патриотическую продукцию, выпускать товары, специально оформленные в честь 100-летия БНР.

Павел Северинец рассказал о необходимости и методах рекламы акции 25 марта. Политик подвел промежуточные итоги флешмоба «Селфи независимости», который проходит каждый день. Сопредседатель БХД рассказал о викторине «100 вопросов к 100-летию БНР». Первая викторина пройдет 15 февраля в 18.30 на Управе БНФ, а затем викторины будут проводится каждую неделю.

На пресс-конференции журналистам были продемонстрированы образцы наглядной продукции и праздничного оформления мирной акции 25 марта. Символика для оформления Дня Воли была утверждена Национальным оргкомитетом по празднованию 100-летия БНР.

Напомним, оргкомитет по празднованию 100-летия со дня провозглашения Белорусской Народной Республики принял решение о проведении в Минске праздничного шествия по случаю этой выдающейся даты в истории Беларуси.

Шествие назначено на 25 марта. Сбор в 14.00 на площади Якуба Коласа, откуда участники праздника отправятся по проспекту Независимости до площади Свободы.

В Мингорисполком подана соответствующая заявка.

Оргкомитет по празднованию 100-летия БНР напоминает, что деньги на подготовку акции можно перечислить на карточки Беларусбанка:

4255 2003 0782 4292 12/20 Visa (белорусские рубли)

4255 2003 0250 4451 03/20 Visa (иностранная валюта)