The National Interest: В США приняли на вооружение охотника за российскими подлодками 2 13.02.2018, 15:55

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Корабль является самым большим беспилотным кораблем из когда-либо построенных.

Американский "Си Хантер" (Sea Hunter, "Морской охотник") сделал большой шаг вперед. 30 января ВМС США приняли на вооружение "Подводный необитаемый комплекс для слежения за подводными лодками" (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel, ACTUV), разработанный Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (ДАРПА, DARPA), пишет The National Interest, (перевод - inosmi.ru).

"Морской охотник", так называется первый корабль проекта ACTUV, представляет собой беспилотник, предназначенный в первую очередь для непрерывного, вплоть до нескольких месяцев, отслеживания малошумных дизель-электрических подводных лодок. При этом участие человека в управлении кораблем сведено к минимуму. DARPA так определяет цель проекта: разработка высокотехнологической беспилотной системы, которая позволяет выполнять автономные миссии на расстоянии в тысячи километров и в течении нескольких месяцев, в условиях модели дистанционного управления.

Это также подразумевает, что корабль будет действовать в рамках международного морского права и использовать уникальные возможности нестандартных технологий, обеспечивающих надежный и непрерывный контроль над малозаметными подводными целями. DARPA также отмечает, что, хотя непосредственной целью проекта было улучшение возможностей слежения за подводными объектами, технологии будут использоваться при разработке новых проектов морских беспилотников.

Прототип представляет собой корабль водоизмещением 140 тонн и длиной 40 метров, что делает его самым большим беспилотным кораблем из когда-либо построенных. Сообщается, что корабль может также развивать скорость в двадцать семь узлов. Дальнейшая работа по проекту ACTUV, включая строительство новых кораблей, будет вестись Управлением военно-морских исследований (ONR), которое стало партнером программы в 2014 году. DARPA начало работу над проектом в 2010 году. Совместное тестирование началось в 2016 году. "ONR продолжит разработку революционного прототипа транспортного средства - первого из того, что в конечном итоге может стать совершенно новым классом кораблей, способных преодолевать тысячи километров в открытом море в течение нескольких месяцев, без экипажа на борту — в качестве надводного беспилотного корабля среднего водоизмещения (MDUSV)", — говорится в заявлении ДАРПА.

Хотя, как подсказывает название, основной миссией системы ACTUV будет отслеживание подводных лодок, DARPA и ONR проверяли судно и на возможность применения в других сферах с использованием различных модулей. Одна из интересных перспектив — использование "охотников" для разминирования, что не потребует подвергать риску жизни людей. По данным DARPA, прототип корабля завершил испытания с использованием установки для разминирования (MCM) в августе 2017 года.

Представитель DARPA, работавший над программой ACTUV, отметил, что корабль представляет собой сдвиг в философии ВМС США. "ACTUV представляет собой новый взгляд на морской театр военных действий. Вместо небольшого числа многофункциональных и дорогостоящих кораблей на „сцену“ выходит большое число унифицированных и более простых платформ, которые в своей совокупности будут более эффективны, — заявил директор отдела военных технологий DARPA Фред Кеннеди. — Военные говорили о стратегической важности замены „короля“ и „королевы“ на морской шахматной доске множеством „пешек“, и ACTUV является первым шагом к тому, чтобы сделать именно это".

Хотя проект ACTUV начат до появления "Третьей компенсационной стратегии" (стратегия, предусматривающая использование новейших технологий и передовых методов управления для достижения преимущества над войсками противника), проект, безусловно, вписывается в эту работу. Бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк, которого часто называют архитектором "Третьей компенсационной стратегии", неоднократно заявлял, что использование достижений в области искусственного интеллекта и автономности (оружия) будет иметь центральное значение для успеха стратегии. Он также подчеркивал важность потенциала взаимодействия между человеком и машиной. Хотя это может быть не совсем то, что он имел в виду, проект подразумевает взаимодействие человека и машины, поскольку "Морской охотник" обеспечивает только наблюдение, в то время как другие корабли будут необходимы для фактического уничтожения подводной лодки противника.

Конкурентные стратегии, такие как "Первая компенсационная стратегия" (тактическое ядерное оружие), часто используют экономически эффективные системы. "Морской охотник" из этой темы. Как отмечает Франц-Штефан Гади в интервью "Дипломату" (Diplomat), "Морской охотник" будет обходиться "от 15 до 20 тысяч долларов в день, в то время как ежедневные расходы на эксплуатацию ракетного эсминца с противолодочными боевыми возможностями (ПЛО) составляют около 700 тысяч долларов".

Улучшение потенциала ПЛО является насущной потребностью для ВМС США, учитывая численность и характеристики вражеских подводных лодок. Китай лидирует в этом отношении. По некоторым оценкам, дизель-электрический подводный флот Пекина может вырасти примерно с пятидесяти в 2016 году до семидесяти пяти в 2030 году. Сами цифры не раскрывают всей истории, потому что китайские подводные лодки также станут и более продвинутыми (и более тихими), поскольку Пекин заменит устаревающие корабли на более современные. Россия также добилась больших успехов в модернизации подводного флота, который оказался в плачевном состоянии после окончания холодной войны.

ВМС США могут ввести на вооружение первого "Морского охотника" уже в этом году. В декабре 2017 года ВМС заключили контракт на 35,5 миллиона долларов с компанией "Лейдос", чтобы начать работу над созданием второго корабля, предварительно получившего название "Морской охотник II".

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Военно-морские силы США намерены расширить возможности "Морского охотника", который предназначен для поиска подводных лодок. Согласно заявлению разработчиков, корабль сможет вести огонь по надводным целям и осуществлять электронную борьбу. Разработкой "Морского охотника" занимается Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (ДАРПА, DARPA) с 2010 года. Проект получил название "Подводный необитаемый комплекс для слежения за подводными лодками" (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel, ACTUV).

"Морским охотником" удаленно управляет оператор с помощью джойстика. Тем не менее, технологический прогресс и быстрое развитие алгоритмов, позволяющих повысить уровень автономности корабля, вдохновили представителей ВМС США задуматься о дополнительных функциональных возможностях беспилотника, который первоначально задумывался как охотник за подводными лодками. "У нас нет ограничений, но, прежде чем мы приступим к этому, нужно создать более автономную самоуправляемую систему", — заявил руководитель программы беспилотных морских систем Джон Ракер.

Дальность похода корабля — 10 тысяч миль. Благодаря установленному на борту сонару и другим датчикам он способен обнаруживать даже самые бесшумные подводные лодки противника. Высокочастотный гидролокатор способен определить форму, размер, скорость и другие характеристики любого подводного объекта противника. "Морской охотник", длина которого составляет 40 метров, а водоизмещение — 145 тонн, способен выполнять боевое задание при волнении моря в 5 баллов и высоте волны в 2 метра. Передовое гидроакустическое оборудование, система распознавания образов и алгоритмы автономной навигации позволяют обнаруживать малозаметные дизель-электрические подводные лодки противника. Идея состоит в том, чтобы держать их под контролем в случае необходимости даже в течение нескольких месяцев. Поэтому субмарины будут вынуждены держаться в стороне от стратегически важных районов.

По мере развития технологий предполагается развивать платформу в направлении автономности корабля: увеличить число функций, которые не нуждаются в управлении оператором. "Мы еще не достигли того технологического уровня, когда можем отказаться от оператора, — пояснил Ракер. — В наших планах модернизировать систему управления беспилотника датчиками для хранения и поиска информации (ISR), усовершенствовать вооружение и систему радиоэлектронной борьбы. Дрон будет иметь возможность работать и с надводными кораблями: управлять, контролировать и анализировать".

Если в будущем "Морской охотник" станет одновременно и более автономным, и вооруженным смертоносным оружием, то проект будет соответствовать нынешней доктрине Пентагона, в которой говорится, что любое применение поражающей силы должно приниматься человеком, обладающим правом командования и управления. Дрон способен автономно действовать до 90 дней, используя гидролокатор для поиска вражеских подводных лодок и других воздушных и подводных угроз, таких как мины. В конце прошлого года DARPA получило дополнительные 8,5 миллиона долларов для проведения дальнейших испытаний в рамках проекта.

"Испытания должны продемонстрировать уникальные возможности ACTUV, появившиеся благодаря нестандартным технологиям, которые позволяют осуществлять надежное и постоянное отслеживание самых бесшумных подводных целей", — говорится в заявлении руководителя программы ACTUV DARPA Скотта Литтлфилда. Должностные лица DARPA также утверждают, что цель программы ACTUV состоит в том, чтобы создать технологическую платформу, позволяющую обеспечить существенное преимущество перед дизель-электрическими подводными лодками с точки зрения размера и стоимости. Уловить едва заметный шум двигателей дизель-электрической подводной лодки в оживленных прибрежных водах — "все равно, что попытаться идентифицировать звук автомобильного двигателя в шуме крупного города", заявил командир Минно-трального и противолодочного командования (NMAWC) ВМС США Фрэнк Дреннан. Использование сонара ACTUV также предназначено для ограничения рисков для морских экосистем и таких обитателей морских глубин, как киты.

Спуск на воду и церемония крещения корабля состоялись в апреле 2016 года.