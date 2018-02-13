Балканский мир Юрий Панченко, «Европейская правда»

13.02.2018, 16:11

Как ради ЕС балканские страны идут навстречу друг другу.

Перекрытый центр Загреба, полицейские кордоны, снайперы на крышах – столица Хорватии готовится к историческому визиту. Впервые за последние восемь лет в Загреб приехал президент Сербии.

Президент страны, которая еще недавно вела с Хорватией войну.

Страны, которую многие хорваты считают своим врагом.

В новейшей истории двух постъюгославских стран такой уровень визитов был только один раз, в 2010 году, когда президентом Сербии был прозападный Борис Тадич.

Тот, прошлый визит сопровождался громкими протестами, на грани уличных беспорядков, которые едва не сорвали этот визит.

Восемь лет спустя хорватские власти усвоили этот урок. Ветеранским организациям запретили протестовать не только перед правительственными учреждениями, но и по всему Верхнему городу.

И хотя в понедельник протестующие частично нарушили этот запрет и пришли к зданию правительства, прорывать полицейский барьер они не стали.

"Дружба" после войны

От этого визита никто не ждал прорывных решений. Прорывом стал сам по себе визит сербского лидера.

Война между тогдашней Югославией и Хорватией унесла жизни более 20 тысяч человек, около полумиллиона стали беженцами.

И хотя вооруженное противостояние завершилось еще в 1995 году, а уже в следующем году, при международном посредничестве, страны установили дипломатические отношения, враждебность за 20 лет так никуда и не делась.

В парламентах как Сербии, так и Хорватии достаточно политиков, которые воспринимают соседнюю страну только как врага. Не лучше обстоит ситуация и в обществе. До сих пор в Хорватии могут пробить шины машине с сербскими номерами – и наоборот.

Президенты Хорватии и Сербии Колинда Грабар-Китарович и Александар Вучич

Яркий пример того, насколько хрупкие отношения между странами – "шоколадный скандал" разразившийся чуть больше года назад.

Речь идет о досадной ошибке протокола президента Хорватии – она подарила ребенку шоколадку... изготовленную в Сербии. Этот инцидент вызвал острую критику в хорватских медиа, а впоследствии привел к протестам в Сербии и бойкоту хорватских товаров (подробнее – в статье "Шоколад раздора. Как Сербия и Хорватия оказались на пороге торговой войны").

"Дружба" ради Европы

Несмотря на все протесты и эмоции, есть сила, заставляющая политиков думать о поиске точек соприкосновения. Эта сила – Европейский Союз.

Предыдущий (до недавнего времени – единственный) визит сербского президента в Загреб состоялся в 2000 году только благодаря тому, что Хорватии перед вступлением в ЕС было необходимо демонстрировать дружелюбие. А еще – благодаря тому, что президентом Сербии был прозападный политики Борис Тадич.

Но в 2013 году хорваты осуществили свою мечту, став членами европейского сообщества. В последние годы отношения между двумя странами в основном демонстрировали ухудшение.

Впрочем, как комментирует нынешнюю ситуацию Борис Тадич – последний сербский президент, посетивший Хорватию, – если раньше между странами существовали реальные проблемы, то сейчас – "только истерия".

Война 1990-х годов (да и более давняя история) до сих пор отравляет отношения между странами, и в обоих государствах есть политики, не готовые идти на любые уступки бывшему врагу. Впрочем, как часто отмечают эксперты, сейчас отношения Сербии и Хорватии больше формирует экономика, чем история.

А с недавних пор произошло ключевое изменение. Сербия получила шанс на скорое вступление в ЕС.

Хотя Белград уже давно имеет статус кандидата на членство в Евросоюзе, до сих пор в переговорах не было значительного прогресса, переговоры шли "по инерции".

Но недавнее заявление ЕС о возможном вступлении Сербии и Черногории в ЕС до 2025 года дает Белграду реальные шансы. Однако для того, чтобы воплотить их в жизнь, нужно среди прочего решить территориальные споры с соседями.

И хотя проблемой №1 для Сербии является косовский вопрос, решить территориальный спор нужно и с Хорватией. Более того, успех на этом направлении позволит Белграду доказать свою конструктивную позицию и настаивать на выгодных для себя условиях при решении косовского вопроса.

Мораторий на историю

Впрочем, решение противоречий с Хорватией отнюдь не выглядит легкой задачей.

Неслучайно визит Александара Вучича сопровождался многочисленным – более тысячи человек – митингом ветеранов войны. Они считают, что желание Белграда наладить отношения с соседями дают шанс добиться признания вины Сербии в разжигании войны, а в дополнение – компенсации за поддержку сепаратистов.

Протест в Загребе

Протест в Загребе

Неслучайно протестующим запретили акции по всему центру города – ведь даже факт развешивания сербских флагов в Загребе по маршруту визита Вучича для многих хорватов выглядел издевкой.

И именно поэтому митингующие, когда наконец дошли до центра города, начали скандировать "Предательство!".

Полиция пыталась не разжигать эмоции.

В понедельник днем там заявили о задержании лишь одного протестующего за оскорбительный транспарант.

А сербский президент, комментируя протесты, признал: он понимает, как рискуют хорватские власти, ведь любой компромисс будет очень болезненно воспринят в обществе.

Причем о самих компромиссах пока рано говорить, как и о каких-либо значимых договоренностях президентов. Более или менее ощутимым результатом встречи стало совместное решение о реконструкции железной дороги Белград–Загреб.

Более важный вопрос демаркации границы на Дунае решили продолжить обсуждать в двустороннем формате, а если за два года компромисс не будет найден – обратиться в международный арбитраж. И, похоже, в этом случае обе столицы согласятся признать арбитражное решение.

Кроме того, стороны договорились активизировать диалог о защите прав национальных меньшинств, а Вучич обещал лично взять под контроль поиск хорватов, пропавших без вести еще во время войны.

Получит ли продолжение диалог вчерашних врагов? Ведь желающих сорвать его хватает в обеих странах.

Президенты и Хорватии, и Сербии назвали ключевое условие.

По оценке Вучича, диалог возможен лишь в случае моратория на обсуждение исторических вопросов. "У нас много разногласий в видении нашего прошлого, но нет разногласий в видении будущего", – отметил он.

С такой оценкой согласна и глава Хорватского государства.

"Прошлое препятствует нашим отношениям. Это не позволяет нам иметь дружеские отношения. Но наша ответственность, как президентов, – искать точки соприкосновения, ища свой путь в будущее", – добавила Колинда Грабар-Китарович.

Юрий Панченко, «Европейская правда»