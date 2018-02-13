Вадим Сашурин: Я вам скажу, почему Домрачева пока без медалей 21 13.02.2018, 16:07

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Вадим Сашурин

Фото: by.tribuna.com

Надежды на трехкратную олимпийскую чемпионку сочинской Олимпиады пока не оправдываются.

Известный белорусский биатлонист Вадим Сашурин рассказал «Народной воле» о том, отчего наши олимпийцы пока неудачно выступают на Олимпиаде.

Надежды на трехкратную олимпийскую чемпионку сочинской Олимпиады Дарью Домрачеву пока не оправдываются.

На Играх-2018, которые проходят в южнокорейском Пхенчхане, в спринтерской гонке Домрачева заняла 9-е место, а вчера в гонке преследования была лишь 37-й.

— Для меня эта Олимпиада вообще какая-то неполноценная, — говорит Вадим Сашурин. — Все-таки, не всех россиян допустили к участию в Играх, и, на мой взгляд, это неправильно. Потому что, если кого-то и отстранять от участия, то для этого должны быть серьезные и реальные доказательства. Но, к сожалению, политика вмешивается в спорт.

— Вернемся однако к белорусским олимпийцам…

— Вообще, на Олимпиаде спортсмены всегда испытывают очень сильный прессинг. И зачастую медали завоевывают те, кто на предолимпийских соревнованиях вообще не претендовали на высокие позиции. А реальные лидеры, как мы видим, не всегда подтверждают класс, на Олимпийских играх они «ломаются». Таких примеров предостаточно.

— У Дарьи Домрачевой тоже многое не получается. На ваш взгляд, что случилось?

— Я могу сказать, почему она до сих пор без медалей… Во-первых, начала очень медленно стрелять. Я не знаю, что происходит с Дашей, но это факт. Можно, конечно, связать такую стрельбу с тем медальным прессингом, который на нее наверняка давит, но, возможно, мы чего-то и не знаем. Или ветер на стрельбище так действует на Дарью? С этим всегда кто-то справляется лучше, кто-то хуже… Я из своей практики помню, что один сезон у меня вообще не получалось стрелять, если был ветер. А все потому, что в период подготовки этот момент упустил, не попробовал стрельбу в ветреную погоду.

— Многие спортсмены действительно жалуются на плохую погоду. Это может служить оправданием?

— Нет, конечно. Биатлон же тем и привлекает, что стрелять спортсменам приходится всегда в разных условиях. Да и Надежда Скардино во время последней гонки неплохо отстрелялась, так что сетования на погоду — это удел слабых.

Думаю, Даша сама все понимает. На Олимпиаде у биатлонистов еще четыре гонки, так что шансы на медали остаются. Если в эстафете нам рассчитывать на что-то сложно, то в женской индивидуальной гонке, которая пройдет 14 февраля, и в масс-старте (17 февраля) Домрачева еще может порадовать.