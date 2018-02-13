Британский портал Travel Supermarket назвал самые модные кварталы Европы 13.02.2018, 16:58

Лидером рейтинга стал квартал Лангштрассе в Цюрихе.

Стильные улочки с необычными кафе, художественными галереями и винтажными магазинами туристы могут обнаружить в Цюрихе, Копенгагене и Мюнхене, пишет tio.by.

Сайт для путешественников Travel Supermarket составил рейтинг под названием Hip Hangout Guide, в который вошли самые «крутые» и модные кварталы Европы. Эксперты внимательно изучили, на каких европейских улочках больше всего интересных кафе, винтажных магазинов моды, магазинов звукозаписывающих компаний, веганских кафе, художественных галерей или студий, и составили топ-20.

Лидером рейтинга стал квартал Лангштрассе в Цюрихе. Это место по-прежнему является центром ночной жизни, но чаще всего здесь собираются молодые художники и дизайнеры. Кроме того, в этом квартале расположена модная сеть бутик-отелей, их лобби служат местом встречи не только для туристов, но и местных жителей благодаря фанк-дизайну интерьера. На Лангштрассе также продают самые вкусные во всем городе стейк-бутерброды. Проживание в отелях квартала в среднем обходится в 90 евро за ночь.

В тройку лучших также вошли два квартала Копенгагена — Норребро и Вестербро. В первом расположено кафе Kaffe Plantagen с потрясающим дизайном и одним из лучших кофе во всей Дании. Как отметили эксперты, великолепные торты и сладости, а также уютный интерьер с панорамными окнами делают кафе идеальным местом для отдыха в холодный зимний день. Неподалеку находится необычный парк Superkilen с запоминающимися архитектурными формами и ландшафтным дизайном.

Изюминками Вестербро называют бульвар Сондер и центральный проспект, где можно сделать массу отличных фотографий. Здесь же расположено большое количество магазинов и бутиков со своим неповторимым эклектичным стилем. Кроме того, в летние месяцы местные художники демонстрируют свои работы прямо под открытым небом. Если средняя стоимость гостиничного номера за ночь в Норребро составляет 90 евро, то в Вестербро придется заплатить уже 125 евро.

В пятерку также вошли немецкие кварталы. Один из них Банхофсфиртель в Мюнхене. Он знаменит отличными турецкими ресторанами, центральной площадью, подземным торговым центром и необычной станцией метро. Другой стильный квартал — Розенталер Плац — находится в Берлине. Здесь множество кофеен, художественные галереи, покрытые граффити стены бывшей рыночной площади «Хакешер Маркт» и красивые улочки Пренцлауэр-Берг. Ночевка в отелях на Розенталер Плац в среднем составляет 97 евро, что на 36 евро дешевле, чем в Банхофсфиртель.

В топ также вошли кварталы Мариахильф в Вене, Псири в Афинах, Эржебетварош в Будапеште, парижский Бельвиль, таллинская улица Калламая и рижская — Миера.