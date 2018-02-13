МАК назвал обледенение датчиков основной причиной крушения Ан-148 13.02.2018, 17:07

2,851

Особая ситуация в самолете начала развиваться примерно через две минуты после взлета.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) рассказала о первых результатах расшифровки «черных ящиков» разбившегося Ан-148, говорится в сообщении МАК, пишет rbc.ru.

В ходе всего полета, как выяснили специалисты, обогрев всех трех приемников полного давления (устройства, которые занимаются сбором данных об атмосферном давлении) находился в выключенном состоянии.

Особая ситуация в самолете, как рассказали в авиационном комитете, начала развиваться примерно через 2 мин 30 сек после взлета. В этот момент самолет находился на высоте около 1,3 тыс. метров и следовал со скоростью 465-470 км/ч. Тогда системы лайнера, как рассказали в МАК, впервые зафиксировали расхождения в показаниях скорости от модуля воздушных параметров (предназначен для непрерывного измерения и выдачи бортовым системам информации о высотно-скоростных параметрах в виде электрических цифровых сигналов) — первого приемника полного давления — и аналогичного резервного прибора.

Примерно 25 секунд расхождения в этих данных, как уточнили в МАК, достигли порядка 30 км/ч. «Появилось разовое сообщение экипажу: «Приборная — СРАВНИ», — сообщили в авиационном комитете, добавив, что похожее сообщение было зарегистрировано снова примерно через 50 секунд. Тогда самолет, по информации специалистов, уже находился на высоте около 2 тыс. метров, при этом скорость Ан-148, по информации первого модуля воздушных параметров, была больше и продолжала расти, а, по данным второго модуля, — продолжала падать.

Таким образом, «предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева», считают в МАК.