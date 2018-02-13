Геннадий Федынич: Я пригласил следователей на нашу акцию 1 мая 1 13.02.2018, 17:39

Геннадий Федынич

Несмотря на «дело профсоюзов», РЭП продолжает свою работу.

Глава профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал "Народной Воле" о перспективах "дела профсоюзов".

Напомним, что бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик находился под стражей с 2 августа в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере ).

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По официальной информации Комитета государственного контроля Беларуси, в ходе проверки в рамках возбужденного уголовного дела установлено, что «председатель и главный бухгалтер профсоюзной организации с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в иностранных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств».

2 октября Игорь Комлик был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.

Теперь к "делу профсоюзов" присоединились новые следователи и допрашиваются сотни людей в регионах, связанные с профсоюзной деятельностью.

- Вчера узнал, что следствие по делу продлено до 1 мая - говорит Геннадий Федынич. - Сказали, что, мол, следователи не успевают обработать все данные, которые получены после экспертизы нашей компьютерной техники, допроса коллег. Одним словом, им нужно еще время.

- Это правда, что изменилось следственная группа, которая занималась вашей делом?

- Да. Сначала там было три человека (они вели дело почти полгода), но теперь этим будут заниматься два новых следователи. И опять-таки возникает вопрос: почему, если вы не справляетесь с объемом информации, следственная группа сократилась? Нам это объяснили так: решение принимало руководство.

- Продолжаются ли допросы активистов вашего профсоюза?

- Надо сказать, что на этот момент допросили уже более 250 человек по всей стране, и процесс продолжается. Мы обращались в Генпрокуратуру, указывали, что это ненормальная ситуация, но оттуда обращения направляли в Следственный комитет. Поэтому теперь уже обратились в администрацию Лукашенко.

- Символично, что следствие продлено до 1 мая. В этот день ваш профсоюз, насколько известно, планирует проведение акции...

- Да, и мы даже в шутку предложили следователям присоединяться. Мне ответили коротко: "Мы не ходим на такие мероприятия". Я еще добавил, что в таком случае они могут быть приглашены в качестве почетных гостей ...