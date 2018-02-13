Видеофакт: Швейцарский лыжник показал впечатляющий трюк на эскалаторе 4 13.02.2018, 17:50

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Фабиан Бош

Фото: Lars Baron / Staff / Getty Images

Прыжок Фабиана Боша уже называют «самым крутым трюком Олимпиады».

Швейцарский лыжник Фабиан Бош показал, кажется, самый впечатляющий трюк за пределами спортивных площадок Олимпиады-2018. 20-летний Бош поднялся на эскалаторе как Супермен — держась одной рукой за поручень и повиснув с внешней стороны лестницы, пишет «Медуза».

«Уже 20 лет, а все еще не могу понять, как эта штука [эскалатор] работает. Я все правильно делаю?», — написал спортсмен в своем инстаграме.