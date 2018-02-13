Видеофакт: Швейцарский лыжник показал впечатляющий трюк на эскалаторе

Видеофакт: Швейцарский лыжник показал впечатляющий трюк на эскалаторе4
- 13.02.2018, 17:50
- 1,539
Прыжок Фабиана Боша уже называют «самым крутым трюком Олимпиады».
Швейцарский лыжник Фабиан Бош показал, кажется, самый впечатляющий трюк за пределами спортивных площадок Олимпиады-2018. 20-летний Бош поднялся на эскалаторе как Супермен — держась одной рукой за поручень и повиснув с внешней стороны лестницы, пишет «Медуза».
«Уже 20 лет, а все еще не могу понять, как эта штука [эскалатор] работает. Я все правильно делаю?», — написал спортсмен в своем инстаграме.