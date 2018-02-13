Экс-президента Гватемалы задержали по делу о коррупции 13.02.2018, 18:28

Альваро Колом

Вместе с Альваро Коломом были задержаны бывшие министры финансов, МВД и обороны страны.

Экс-президент Гватемалы Альваро Колом был задержан во вторник утром по делу о коррупции при реализации транспортного проекта.

По сообщению прокуратуры Гватемалы, с раннего утра проводятся обыски в 14 местах, где проживают подозреваемые по этому делу. Вместе с Коломом были задержаны бывшие министры финансов, МВД и обороны страны, сообщает сайт ria.ru.

Проект Transurbano реализовывался с 2010 года и предполагал освобождение от налогов и выдачу субсидий компаниям общественного транспорта, отобранным для обслуживания 109 маршрутов в столице страны. В 2015 году контрольное управление Гватемалы обнаружило серьезные финансовые нарушения в ходе реализации проекта.

Колом был президентом страны с 2008 по 2012 годы.