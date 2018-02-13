Топ-10 автомобилей с самым экономным расходом топлива 2 13.02.2018, 18:33

Рейтинг авто с экономным расходом топлива, у которых нет гибридных и электрических технологий.

Многие автолюбители сейчас предпочитают автомобили с экономным расходом топлива, что абсолютно понятно, учитывая его стоимость. Autonews предлагает вашему вниманию Топ-10 автомобилей с самым экономным расходом топлива, у которых нет гибридных и электрических технологий.

Прежде чем перейти к рейтингу, следует обязательно сказать, что расход топлива может быть разным в пределах одной модели. Речь идет, например, про базовую и топовую комплектации, имеющими обычно разные двигатели и коробки передач.

1. Mitsubishi Mirage

Расход топлива л/100 км пути: 6,36/5,47 (город/шоссе). Базовая цена — $14,260.

Mitsubishi Mirage оснащается 3-цилиндровым 1,2 л двигателем и автоматической коробкой передач CVT.

2. Honda Fit

Расход топлива л/100 км пути: 7,13/5,88 (город/шоссе). Базовая цена — $17,080.

Уже в базовой комплектации субкомпактный хэтчбек Honda Fit с 4-цилиндровым 1,5 л двигателем имеет небольшой расход топлива. Но вышеуказанные цифры относятся к версии с автоматической коробкой передач CVT.

3. Honda Civic

Расход топлива л/100 км пути: 7,35/5,6 (город/шоссе). Базовая цена — $19,730.

Эти цифры относятся к топовым версиям Honda Civic с 1,5 л турбодвигателем. У базовых комплектаций расход топлива немного больше.

4. Hyundai Elantra

Расход топлива л/100 км пути: 7,35/5,88 (город/шоссе). Базовая цена — $17,835.

У Hyundai Elantra самая экономичная комплектация – Eco. Она оснащается 1,4 л турбодвигателем, работающим в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

5. Toyota Yaris iA

Расход топлива л/100 км пути: 7,35/5,88 (город/шоссе). Базовая цена — $16,845.

На некоторых рынках Toyota Yaris iA продается под названием Mazda2. Под капотом у него находится 4-цилиндровый 1,5 л двигатель.

6. Nissan Versa

Расход топлива л/100 км пути: 7,59/6,03 (город/шоссе). Базовая цена — $12,995.

У Nissan Versa не только красивый дизайн кузова и низкая стоимость, но ещё и маленький расход топлива. Не удивительно, что эта модель популярна во многих странах.

7. Ford Focus

Расход топлива л/100 км пути: 7,84/5,88 (город/шоссе). Базовая цена — $18,735.

Компактный Ford Focus наибольшую экономию топлива показывает с 3-цилиндровым 1,0 л двигателем EcoBoost с турбонаддувом. Но и со стандартным 2,0 л двигателем этот автомобиль тоже имеет небольшой расход топлива.

8. Toyota Corolla

Расход топлива л/100 км пути: 7,84/5,88 (город/шоссе). Базовая цена — $19,445.

Эти цифры относятся для комплектации LE Eco с 4-цилиндровым 1,8 л двигателем.

9. Toyota Camry

Расход топлива л/100 км пути: 8,11/5,74 (город/шоссе). Базовая цена — $24,390.

В базовой комплектации Toyota Camry оснащается четырехступенчатым 2,5 л двигателем, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

10. Chevrolet Spark

Расход топлива л/100 км пути: 7,84/6,19 (город/шоссе). Базовая цена — $13,925.

Chevrolet Spark позиционируется как городской автомобиль. Он оснащается 4-цилиндровым 1,4 л двигателем, работающим в паре с автоматической коробкой передач CVT.