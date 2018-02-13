Топ-10 автомобилей с самым экономным расходом топлива2
- 13.02.2018, 18:33
Рейтинг авто с экономным расходом топлива, у которых нет гибридных и электрических технологий.
Многие автолюбители сейчас предпочитают автомобили с экономным расходом топлива, что абсолютно понятно, учитывая его стоимость. Autonews предлагает вашему вниманию Топ-10 автомобилей с самым экономным расходом топлива, у которых нет гибридных и электрических технологий.
Прежде чем перейти к рейтингу, следует обязательно сказать, что расход топлива может быть разным в пределах одной модели. Речь идет, например, про базовую и топовую комплектации, имеющими обычно разные двигатели и коробки передач.
1. Mitsubishi Mirage
Расход топлива л/100 км пути: 6,36/5,47 (город/шоссе). Базовая цена — $14,260.
Mitsubishi Mirage оснащается 3-цилиндровым 1,2 л двигателем и автоматической коробкой передач CVT.
2. Honda Fit
Расход топлива л/100 км пути: 7,13/5,88 (город/шоссе). Базовая цена — $17,080.
Уже в базовой комплектации субкомпактный хэтчбек Honda Fit с 4-цилиндровым 1,5 л двигателем имеет небольшой расход топлива. Но вышеуказанные цифры относятся к версии с автоматической коробкой передач CVT.
3. Honda Civic
Расход топлива л/100 км пути: 7,35/5,6 (город/шоссе). Базовая цена — $19,730.
Эти цифры относятся к топовым версиям Honda Civic с 1,5 л турбодвигателем. У базовых комплектаций расход топлива немного больше.
4. Hyundai Elantra
Расход топлива л/100 км пути: 7,35/5,88 (город/шоссе). Базовая цена — $17,835.
У Hyundai Elantra самая экономичная комплектация – Eco. Она оснащается 1,4 л турбодвигателем, работающим в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.
5. Toyota Yaris iA
Расход топлива л/100 км пути: 7,35/5,88 (город/шоссе). Базовая цена — $16,845.
На некоторых рынках Toyota Yaris iA продается под названием Mazda2. Под капотом у него находится 4-цилиндровый 1,5 л двигатель.
6. Nissan Versa
Расход топлива л/100 км пути: 7,59/6,03 (город/шоссе). Базовая цена — $12,995.
У Nissan Versa не только красивый дизайн кузова и низкая стоимость, но ещё и маленький расход топлива. Не удивительно, что эта модель популярна во многих странах.
7. Ford Focus
Расход топлива л/100 км пути: 7,84/5,88 (город/шоссе). Базовая цена — $18,735.
Компактный Ford Focus наибольшую экономию топлива показывает с 3-цилиндровым 1,0 л двигателем EcoBoost с турбонаддувом. Но и со стандартным 2,0 л двигателем этот автомобиль тоже имеет небольшой расход топлива.
8. Toyota Corolla
Расход топлива л/100 км пути: 7,84/5,88 (город/шоссе). Базовая цена — $19,445.
Эти цифры относятся для комплектации LE Eco с 4-цилиндровым 1,8 л двигателем.
9. Toyota Camry
Расход топлива л/100 км пути: 8,11/5,74 (город/шоссе). Базовая цена — $24,390.
В базовой комплектации Toyota Camry оснащается четырехступенчатым 2,5 л двигателем, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
10. Chevrolet Spark
Расход топлива л/100 км пути: 7,84/6,19 (город/шоссе). Базовая цена — $13,925.
Chevrolet Spark позиционируется как городской автомобиль. Он оснащается 4-цилиндровым 1,4 л двигателем, работающим в паре с автоматической коробкой передач CVT.