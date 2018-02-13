Леонид Судаленко: Дело погибшего солдата из Калинковичей находится на общественном контроле 3 13.02.2018, 19:10

2,296

Юрий Бевзюк

Фото: Леонид СУДАЛЕНКО

Родственники погибшего обратились за помощью к правозащитнику.

Продолжается предварительное расследование уголовного дела по факту смерти рядового Михаила Бевзюка из Калинковичского района, который был найден повешенным в солдатской казарме в Печах в марте 2015 года. Об этом на запрос брата погибшего Юрия Бевзюка сообщил заместитель начальника следственного управления УСК по Минской области, полковник юстиции Мармузевич Д.Е.

После общественного резонанса, который приобрело дело о гибели в Печах военнослужащего Александра Коржича родственники погибшего здесь же Михаила Бевзюка обратились за помощью к правозащитнику Леониду Судаленко. Тот помог брату погибшего составить заявление в Следственный комитет, 17 ноября 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье 145 УК РБ (доведение до самоубийства).

«Прошло два месяца, семье погибшего солдата ничего о ходе расследования не сообщили, поэтому подготовили запрос следствию о результатах. 12 февраля получен ответ о том, что расследование уголовного дела продолжается. Мы будем держать это дело на общественном контроле», - заявил сайту «Гомельская Весна» правозащитник Леонид Судаленко.

«В настоящее время уголовное дело, возбужденное 17.11.2017г. по факту смерти Бевзюка М. А. находится в производстве следственного управления УСК РБ по Минской области. До настоящего времени предварительное расследование по указанному уголовному дело не окончено. До окончания предварительного расследования информация о его ходе и результатах участникам уголовного процесса не предоставляется», - говориться в полученном ответе.

Напомним, до настоящего времени не закончено расследование резонансного уголовного дела по факту смерти солдата срочной службы Александра Коржича, который был найден повешенным в петле из брючного ремня в подвале медроты 72-го объединенного учебного центра (ОУЦ) в Печах. Он был со связанными ногами и майкой на голове.

19 марта 2015 года рядовой Михаил Бевзюк, обучавшийся в Печах на наводчика БМП, позвонил брату Юрию с просьбой приехать к нему в ближайшие выходные. Он продиктовал, что ему нужно привезти. 20 марта Михаил позвонил еще раз и уточнил, не забыл ли брат что-нибудь из списка запрошенных вещей. А утром 21 марта Юрию позвонили из части и спросили номер мамы, так как произошла «небольшая чрезвычайная ситуация — Михаил повесился».