Bloomberg: В результате удара США в Сирии погибли более 200 наемников РФ 13.02.2018, 19:13

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Фото: EPA

Многие из них воевали против Украины на Донбассе.

7 февраля в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате неудачной атаки на базу, удерживаемую курдами при поддержке США погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых россияне.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух россиян, знакомых с ситуацией.

По данным американского чиновника, во время атаки погибли около 100 человек и порядка 200-300 получили ранения. Издание уточняет, что солдаты-контрактники воевали на стороне сирийского лидера Башара Асада. Неясно, кто платил наемникам, – напрямую Россия, Сирия, Иран или третьи лица.

По словам одного из командиров наемников, число погибших в результате перестрелки, уже в пять раз превышает официальные потери России в Сирии и продолжает расти. В военные госпитали Санкт-Петербурга и Москвы поступают десятки раненых.

Большинство из убитых и раненых наемников, – россияне и украинцы, многие из которых воевали против Украины на Донбассе.