JPMorgan: Криптовалютам будет сложно занять место традиционных валют 3 13.02.2018, 19:35

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Финансовый конгломерат представил прогноз по криптовалютам.

JPMorgan представил прогноз по криптовалютам, и несмотря на скептицизм со стороны Джейми Даймона, аналитики банка рисуют более оптимистичную картину, передает take-profit.org.

По мнению JPMorgan, цифровые валюты будут по-прежнему привлекать инвесторов, которые настроены скептически в отношении централизованных рынков.

Однако, в то же время, криптовалюты вынуждены будут преодолеть препятствия, которые мешают их широкому использованию.

Криптовалюты не исчезнут

«Криптовалюты вряд ли исчезнут полностью, так как останутся популярными среди сторонников децентрализации и анонимности», - пишет JPMorgan.

Блокчейн представляет реальные возможности

«Технология имеет потенциал с точки зрения хранения и отслеживания данных, а также безопасности. Ее применение может повысить прозрачность и эффективность платежных систем», - отмечает JPMorgan.

Дороговизна транзакций с биткоином

«Часто многие упускают из внимания спреды затрат на покупку или продажу ценных бумаг. В случае акций, валют и биржевых фондов эти расходы незначительные, так как спреды узкие.

Однако средний спред на покупку 10 биткоинов в долларовом выражении составляет 2%, тогда как для остальных активов – менее 0.1%», - отмечает JPMorgan.

Волатильность

«Биткоин крайне волатилен, и это мешает его широкому использованию.

Криптовалюты в 10 раз более волатильны, чем базовые активы или сырьевые товары»,- продолжает JPMorgan.

Отсутствие надзора со стороны регуляторов

«В плане глобальной скоординированной регуляции криптовалютной сферы прогресс пока незаметен. Во многих странах торговля биткоином запрещена, тогда как в некоторых он торгуется с большой премией или дисконтом.

Криптовалютам будет очень сложно занять место традиционных валют, так как доллар, евро и юань легко не сдадут свои позиции», - заключает JPMorgan.