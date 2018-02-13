В центре Минска люди вышли на стихийный митинг 11 13.02.2018, 20:25

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Минчане с плакатами вышли под окна Первомайского исполкома.

Жители центра столицы 13 февраля вышли на пикет к администрации Первомайского района с требованием пересмотреть планы по строительству административного здания с «открытым подземным паркингом» под окнами их домов. Глава исполкома не мог не заметить пикет под окнами и пригласил представителей собравшихся в кабинет, где пообещал им разобраться в ситуации, передает tut.by.

Планируемое место застройки — территория бывшего детского сада по адресу проспект Независимости, 93Б — сейчас обнесено высоким бетонным забором. За ним в окружении старых берез два заброшенных здания. Одно из них пережило пожар — огнем повреждена часть крыши. Известно, что площадку продали с аукциона инвестору — компании «Ветер». Она планирует построить здесь 4-этажный объект с офисами, небольшим фитнес-залом и подземной парковкой.

Именно парковка стала камнем преткновения — жителей близлежащих домов такое соседство не радует.

— Получается, паркинг на 126 мест будет прямо под моими окнами, от нашего дома до забора всего 13 метров, — возмущается Елена, житель дома по Толбухина, 5. — Раньше здесь был детский садик, он закрыт уже 12 лет. Теперь рядом только один детсад № 160. Он переполнен, других дошкольных заведений шаговой доступности нет. Мы просили построить новый или спортивную площадку, или детскую.

В сентябре 2017 года прошло общественное обсуждение этого проекта, но к возражениям людей город не прислушался. Поэтому сегодня они пришли под окна администрации с плакатами. Глава администрации Первомайского района Игорь Кудревич пригласил собравшихся внутрь здания.

— Мы не питаем больших иллюзий по поводу этой встречи, но тем не менее Кудревич внимательно нас выслушал и пообещал разобраться, — рассказала одна из участников пикета Галина. — По крайней мере, он пообещал обратиться к экологам, потому что сейчас есть только оценка воздействия на окружающую среду.

Собравшиеся рассказали, что с представителями застройщика, который выкупил этот участок, они встречались 29 декабря 2017 года. С их слов, он им смог показать лишь бумагу об оценке воздействия на окружающую среду.

— Но в этом документе говорится о том, что проект должен пройти отдельную экологическую экспертизу, — говорит Галина. — Мы ее еще не видели. Теперь Кудревич будет давать запрос о проведении этой экспертизы и ее результатах.

Галина также рассказывает, что один из жилых домов расположен недалеко от планируемой стройки.

— Он стоит на косогоре, его уже ремонтировали, в нем была трещина, — говорит Галина. — Жители обоснованно опасаются и за свою жизнь, и за имущество. При строительстве нового здания в непосредственной близости будет вырыт котлован на 4 метра и никто не гарантирует, что здание не съедет в него.

Место будущей застройки попадает в зону охраны «Генеральского дома» — историко-культурной ценности «Жилые дома по проспекту Независимости 91 и 93». Жители говорят, что министерство культуры повело себя странно при согласовании нового проекта.

Известно, режим содержания этих зон предусматривает определенные ограничения или полное запрещение деятельности, которая вредит сохранению и условиям существования ценностей.

Регламентом ведения хозяйственной деятельности в зоне регулирования застройки допускается возведение зданий и сооружений, но не выше 18 м от уровня земли до крыши, но запрещается размещение промышленных предприятий, торгово-складских и других сооружений, которые увеличивают грузовые потоки, загрязняют воздушный и водный бассейны и являются взрыво- и пожароопасными. Под запрет попадает и размещение автомобильных стоянок.

— Но мы недавно выяснили, что министерство культуры согласовало освоение участка и архитектурный проект по той причине, что запроектированное здание ниже 18 метров. Мы уже отправили свой запрос в минкульт — может, они не знали, что в проекте предусмотрена подземная автостоянка на 126 машин?

Что в проекте?

Проектом предлагается строительство административного центра со встроенным открытым гаражом-стоянкой на 126 машино-мест и стоянка плоскостного типа на 22 машино-места. Проектными решениями предусмотрена вырубка 162 деревьев и 43 кустарников, снос существующих строений.

Некоторое время назад мы уже писали о проекте для Толбухина. Тогда архитектор проекта Валерий Рондель рассказал, что при проектировании были ограничения по высоте и площади нового здания, поскольку оно соседствует с исторической застройкой проспекта Независимости. Также Министерство культуры рекомендовало выбрать такую стилистику новостройки, чтобы она не выбивалась из существующего архитектурного ансамбля. Поэтому проектировщики посчитали органичным, если объект будет напоминать жилой дом с фасадом из красного клинкерного кирпича.

Он так же объяснил, что большинство машино-мест запроектированы на подземной открытой стоянке. То есть часть торцевых стен нижнего уровня будет отсутствовать, за счет чего обеспечат проветривание парковки.

Презентация проекта состоялась 2 октября. Однако жители квартала заметили, что на рисунке «Планировочная схема земельного участка» и остальных эскизах — три разных объекта. Все объясняла подпись к планировочной схеме земельного участка: «Эскиз выполнен условно и не является основанием для дальнейшего строительства».

— Ни во время общественного обсуждения, ни позже, нам так и не показали план детального планирования и реальный проект, — возмущаются люди. — Нас никто не спросил, согласны ли мы, чтобы нас уплотнили таким образом, общественное обсуждение для галочки провели, наши пожелания никто не учел.