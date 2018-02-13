Антропология путинского режима Игорь Яковенко, Blogspot.ru

13.02.2018, 20:35

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Степень «уважения к смерти» в путинской России зависит от политической позиции умершего.

В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов предложил почтить минутой молчания память Романа Филипова, пилота СУ-25, погибшего 3.02.18 в Сирии. Американский эксперт Григорий Винников прокомментировал это предложение репликой: "Он хату покинул, пошел воевать… за землю Сирии…". После чего депутат Никонов и другие соловьевские эксперты стали гнать Винникова из студии и в конце к ним присоединился Соловьев, который сообщил, что в России есть "уважение к смерти", поэтому Винников должен покинуть студию…

Дмитрий Гудков, когда был депутатом Госдумы, дважды, в феврале 2015 и в феврале 2016 года предлагал своим коллегам почтить минутой молчания память убитого в двух шагах от Кремля Бориса Немцова. Оба раза депутаты отказались… Степень "уважения к смерти" в путинской России зависит от политической позиции умершего.

За последние годы путинский режим убил свыше 10 тысяч граждан Украины и в содружестве с режимом Асада и его подельниками убил несколько сотен тысяч граждан Сирии. Ни в студии Соловьева, ни в Госдуме ни у кого не возникло идеи почтить память этих жертв путинского фашизма. Степень "уважения к смерти" в путинской России зависит от национальности и гражданства. Смерть "нашего" достойна уважения, смерть "чужого" - нет.

Пилот Роман Филиппов был военным, он летал в чужом небе на штурмовике, назначение которого "уничтожать наземные объекты", то есть, в том числе, убивать людей, находящихся на земле. Мы не знаем, сколько граждан Сирии убил военный летчик Роман Филиппов, но для граждан Сирии он был врагом. Погибая, военный летчик Роман Филипов крикнул: "за пацанов!". Сирия и ее граждане не нападали на Россию, это Роман Филипов и его боевые товарищи – "пацаны" по приказу Путина напали на Сирию и ее граждан. Сирийцы ведут отечественную войну против оккупантов: россиян, иранцев, турок и против марионеточного диктатора Асада.

Путин присвоил звание Героя России военному летчику Роману Филипову, который стал оккупантом по его милости и был убит как оккупант на чужой земле. На похороны Романа Филиппова в Воронеже пришли десятки тысяч людей, СМИ называли цифру 30 тысяч. Судя по фотографиям и видео это не преувеличение. Не думаю, что правы те, кто утверждает, что всех этих людей согнали по разнарядке. Многие из них явно считали, что хоронят героя, который погиб, защищая Родину. Телевизор свое дело знает туго.

Через несколько дней после похорон летчика Романа Филипова в Сирии в боестолкновении с американской коалицией было убито множество россиян, сотрудников ЧВК Вагнера. Это те же российские военные, которых Путин маскирует под "частников". Ему так удобнее лгать, что "настамнет". Сколько российских военных убито, точно неизвестно. По одним данным шесть сотен, по другим – две. РИА Новости сообщили, что убит один россиянин, да и тот член лимоновской "Другой России". То есть, был раньше в оппозиции, так что не жалко…

Эти люди точно так же, как и летчик Филипов погибли потому, что их в Сирию послал Путин. Они точно такие же оккупанты, как и летчик Филипов. Но их "героизм" почему-то никак не отмечен. Вероятность того, что кому-то из них будет присвоено звание Героя России, равна нулю. Привезут и закопают, молча и безымянно. Можно гарантировать, что никто в студии Соловьева не предложит почтить их память. В путинской России "достойна уважения" только та смерть, на которую укажет начальство и подтвердит телевизор.

Путинский режим носит ярко выраженный некрофильский характер. Смакование смерти, гордость за то, что во Второй мировой наших погибло больше всех, этого не было даже при Сталине, а сегодня это потрясание трупами приобрело характер главной "духовной скрепы".

Но "трясти" дозволено далеко не всеми трупами. И этим путинский режим отличается от гитлеровского и других фашистских режимов. Те режимы делили людей на высшую и низшую расы. Путинский режим тоже наделяет русских особыми свойствами: особой духовностью и прочими проявлениями лишней хромосомы. Но и среди русских режим постоянно проводит какую-то дифференциацию: вдруг в потомках блокадников обнаруживаются особые гены, причем не у всех, а только у Путина и его окружения. Теперь, вот, выясняется, что и погибших в чужой земле россиян режим строит по некоему ранжиру, определяя кто из мертвых достоин памяти, а кто забвения…

Игорь Яковенко, Blogspot.ru