Исследование Bloomberg: У какой криптовалюты больше инвесторов? 1 13.02.2018, 21:12

1,256

Все больше инвесторов скептически настроены по отношению к биткоину и предпочитают ему другие криптовалюты.

В недавнем материале Bloomberg утверждается, что «биткоин теряет фанатов» на Уолл-стрит.

Согласно исследованию, которое провела компания совместно с лондонской контрактной фирмой IG Group Holdings все больше инвесторов скептически настроены по отношению к биткоину и предпочитают ему другие криптовалюты.

Процент клиентов, которые делают ставку на падение цены на биткоин:

Основные моменты этого исследования:

В прошлом январе 90% трейдеров были оптимистично настроены по отношению к биткоину.

Сегодня примерно четверть инвесторов считают, что цена на BTC продолжит падать.

Другими словами, соотношение долгосрочных инвесторов к краткосрочным в биткоине равняется 3 к 1.

Соотношение Ethereum составляет 12 к 1.

Соотношение XRP составляет 18 к 1.

Для примера, по акциям Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) это соотношение равняется 10:1. А Apple, между прочим, является самой успешной компанией на планете, но по этому показателю ей еще далеко до Ethereum и Ripple.

Цена на Ripple на данный момент составляет чуть больше доллара. Своего максимум цена достигла в начале января 2018 года на уровне 3,75 доллара США. С тех пор криптовалюта находится в нисходящем тренде.

Однако, несколько крупных партнерств с MoneyGram и с UAE Exchange позволяют заявить, что начало года для этой криптовалюты было скорее удачным, чем наоборот.