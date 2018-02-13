Беларусь закроет генконсульство в Гданьске до конца сентября 13.02.2018, 21:28

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МИД поручено принять меры по закрытию данного Генерального консульства.

Совет министров постановил закрыть до 30 сентября 2018 года генеральное консульство Республики Беларусь в Гданьске (Польша).

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Работа консульства будет прекращена в соответствии с указом правителя от 9 июля 1996 года № 247 «Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь».

Информации о прекращении работы консульства содержится в постановлении правительства от 12 февраля 2018 года № 116.

Министерству иностранных дел поручено принять меры по закрытию данного Генерального консульства.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.