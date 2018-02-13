Жена российского наемника рассказала о разгроме отряда «Вагнера» в Сирии 13.02.2018, 21:44

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Вдове об обстоятельствах смерти мужа до сих пор не рассказали.

Жена одного из погибших бойцов российской частной военной компании "Вагнер" показала журналистам видео якобы последнего боя его мужа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Елене Матвеевой о смерти мужа сообщили по телефону 9 февраля "сослуживцы из "ЛНР". Об этом пишет издание Znak.com, которое взяло интервью у вдовы. Матвеев и Костуров в течение 2015-2016 годов воевали на Донбассе на стороне боевиков. Очевидно, что там их и завербовали представители "Вагнера" на поездку в Сирию.

"Мне позвонил наш атаман из Асбеста. Спросил сначала, давно ли мы связывались со Стасом. Я ответила, что третий день связи нет. И девочки, у кого мужчины там, тоже никто и ничего не знали. Буквально через минуту атаман перезванивает и говорит: "Стаса и Игоря больше нет". Я была в магазине в этот момент. Телефон из рук выронила, вон он сейчас лежит разбитый. Домой шла на автомате, чуть под машину не попала", - говорит женщина.

При каких обстоятельствах погиб ее муж, Елене не сказали.

"Вечером снова атаману перезвонила. Он попросил – не кипишуй, мол, ничего пока неизвестно. Я начала узнавать по телам. Попросила, чтобы заказали попа, отпеть по-человечески, когда их доставят. Атаман тогда сказал, что доставить их должны во вторник и официально позвонить из Ростова. Так это на самом деле или как, я не знаю. У казаков пока идет вся информация с Донбасса (плачет). Не знаю, как это у них там все связано. Я пока стараюсь не верить во все это, не готовлюсь к похоронам", - говорит Елена.

Тело должны доставить в Ростов (потому что они сначала туда ехали), потом – ДНК-экспертиза.

Женщина достает смартфон и показывает видеосъемку боя - якобы того самого - присланную женой другого погибшего. Сомнительно, что это настоящее видео (кажется, это вообще кадры из видеоигры), но у жен погибших сейчас просто нет другой информации.

"Их просто как собак там расстреляли, как подопытных крыс", - говорит женщина.