Цена на нефть марки Brent торгуется на уровне $62,80 13.02.2018, 21:46

1,023

Цены на нефть растеряли рост на прогнозах МЭА.

Цены на нефть растеряли рост на торгах во вторник, контракты на WTI перешли к снижению стоимости после публикации прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА).

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 21:43 по минскому времени торгуются на уровне $62,80 за баррель.

МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 1,4 млн б/с. Тем не менее, темпы повышения спроса будут ниже, чем в 2017 году, когда они составили 1,6 млн б/с.

Кроме того, согласно прогнозу МЭА, добыча нефти из стран не-ОПЕК в этом году превысит рост спроса.

Согласно прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, производство сланцевой нефти семью крупнейшими компаниями страны в марте увеличится до 6,756 млн баррелей в сутки. При этом оценка производства в феврале была пересмотрена до 6,65 млн б/с с ранее ожидавшихся 6,55 млн б/с.