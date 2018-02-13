SEHA-лига: БГК победил хорватский «Нексе» 13.02.2018, 21:55

Брестские гандболисты обыграли хорватов на выезде с разницей в 10 мячей.

В хорватском Нашице завершился матч 14-го тура гандбольной SEHA-лиги, передает «Прессбол».

Местный «Нексе» принимал БГК им. Мешкова и потерпел разгромное поражение — 19:29.

Нексе — БГК им. Мешкова — 19:29 (9:17)

Таблица: Вардар — 37 (13), Загреб — 28 (13), БГК — 28 (14), Целе — 26 (13), Горенье — 18 (13), Татран — 16 (13), Металург — 16 (13), Нексе — 8 (14), Динамо — 7 (13), Войводина — 6 (13).