США выделили более $6 млрд на сдерживание РФ в Европе 13.02.2018, 22:02

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Американцы увеличили расходы на сдерживание РФ.

В бюджете США на 2019 год заложены $6,3 млрд на сдерживание России в Европе военными средствами.

Об этом говорится в документе, опубликованном 12 февраля на сайте Белого дома.

Эти средства запрашивает на проект европейской инициативы сдерживания (ЕИС) военное ведомство США.

План многолетнего проекта сдерживания предполагает увеличение присутствия в странах ЕС американских военных, подготовку союзников по НАТО в Восточной Европе, а также модернизацию в Евросоюзе боевой техники и прочего военного оборудования США.

ЕИС предусматривает увеличение объемов складируемой в ЕС американской военной техники и тяжелых вооружений, наращивание количества сухопутных войск США в регионе, а также рост способности американской военной авиации быстро расширять площадь боевых операций в условиях войны.

В рамках ЕИС на обеспечение защиты территориальной целостности Украины будет выделено $250 млн.