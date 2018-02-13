США выделили более $6 млрд на сдерживание РФ в Европе
- 13.02.2018, 22:02
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Американцы увеличили расходы на сдерживание РФ.
В бюджете США на 2019 год заложены $6,3 млрд на сдерживание России в Европе военными средствами.
Об этом говорится в документе, опубликованном 12 февраля на сайте Белого дома.
Эти средства запрашивает на проект европейской инициативы сдерживания (ЕИС) военное ведомство США.
План многолетнего проекта сдерживания предполагает увеличение присутствия в странах ЕС американских военных, подготовку союзников по НАТО в Восточной Европе, а также модернизацию в Евросоюзе боевой техники и прочего военного оборудования США.
ЕИС предусматривает увеличение объемов складируемой в ЕС американской военной техники и тяжелых вооружений, наращивание количества сухопутных войск США в регионе, а также рост способности американской военной авиации быстро расширять площадь боевых операций в условиях войны.
В рамках ЕИС на обеспечение защиты территориальной целостности Украины будет выделено $250 млн.