«Победа» отказалась от полетов в Минск из-за высоких тарифов 1 13.02.2018, 22:27

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Российский лоукостер не сумел договориться о снижении тарифов с аэропортом Минска.

Авиакомпания «Победа», которая планировала в этом году открыть рейс из Санкт-Петербурга в Минск, отказалась от полетов в белорусскую столицу, не сумев договориться о тарифах на обслуживание в аэропорту, сказал РБК источник, близкий к руководству компании. Представитель «Победы» подтвердил отзыв слотов и приостановку переговоров с аэропортом Минска.

«Победа» не первый раз пытается начать полеты в Беларусь. С Минска авиакомпания хотела начать свои заграничные полеты в 2015 году. Но тогда белорусский национальный перевозчик «Белавиа» не согласовал тарифы, и аккредитацию белорусских властей российской авиакомпании получить не удалось.

В конце 2017 года «Победа» вновь попыталась договориться о полетах в Минск. В ноябре авиакомпания подала заявку на полеты в белорусскую столицу из Санкт-Петербурга. 23 ноября 2017 года она получила допуск Межведомственной комиссии, а аккредитацию белорусских авиавластей — 25 декабря 2017 года, говорит представитель.«Победы».

Но по словам сотрудника пресс-службы авиакомпании, аэропорт Минска предложил российскому перевозчику тарифы для нерезидентов, номинированные в евро. Они существенно выше, чем для резидентов. 1 февраля «Победа» обратилась с письмом к главе Минтранса Максиму Соколову с просьбой урегулировать ситуацию. В письме авиакомпания указывает, что белорусские авиакомпании обслуживаются в российских аэропортах на таких же условиях, как и российские перевозчики.

Представитель «Белавиа» заявил, что «информация о тарифах и других условиях обслуживания авиакомпаний в различных аэропортах является коммерческой и разглашению не подлежит».

«Обращение получено. После рассмотрения в установленном порядке будет направлен ответ», — заявил представитель российского Минтранса.

Уполномоченный сотрудник «Победы» ездил в Минск для встречи с руководством аэропорта, но договориться не удалось, говорит источник РБК. В аэропорту Минска пока не ответили на запрос.

«Была встреча с единственным представителем «Победы», которому объяснили, что их тарифы ничем не отличаются от тарифов «Аэрофлота», UTair и «Ямала». Это три авиакомпании российские, которые на регулярной основе совершают рейсы (в аэропорт Минск). Никаких специальных тарифов завышенных нет», — заявлял журналистам гендиректор «Национального аэропорта Минск» Дмитрий Меликян на прошлой неделе.

«UTair оплачивает все сборы в Национальном аэропорту Минск по установленным тарифам для иностранных компаний», — сообщил представитель авиакомпании.

Но источник в авиакомпании «Победа» заявляет, что переговоры с аэропортом Минска не будут возобновлены до тех пор, пока не будут созданы «равные условия по стоимости обслуживания для российских и белорусских перевозчиков». «Сейчас в авиакомпании поставлены под сомнение полеты «Победы» в Гомель, которые уже согласованы и запланированы», — говорит собеседник.

Сейчас из Санкт-Петербурга в Минск летают «Белавиа» и S7, согласно данным аэропорта Пулково. Из Москвы в столицу Беларуси рейсы совершают «Аэрофлот» и UTair.

С февраля кроме «Победы» из Санкт-Петербурга в Минск должна была начать полеты «Нордавиа». Источник в «Победе» говорит, что руководство лоукостера планирует обратиться к «Нордавиа» и другим перевозчикам с просьбой поддержать позицию о равных условиях для белорусских и российских авиакомпаний.

«Условия для выполнения рейсов «Белавиа» в аэропорту Минска отличаются от условий выполнения рейсов в этом же аэропорту для «Нордавиа» и других российских перевозчиков. А условия обслуживания рейсов для белорусского и российских перевозчиков в аэропорту Санкт-Петербурга одинаковы», — сообщил представитель «Нордавиа». По его словам, такое положение дел не может не сказываться на ценовой политике, которую формируют перевозчики, поскольку у одного из них есть явное преимущество. «Нам не предлагали участвовать в переговорах, но в целом позицию авиакомпании «Победа» мы разделяем», — добавил представитель перевозчика.