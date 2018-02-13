Depeche Mode дали концерт в «Минск-Арене» 1 13.02.2018, 22:53

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Фото: tut.by

Легендарная британская группа в третий раз выступила в Минске.

13 февраля в «Минск-Арене» состоялся долгожданный концерт Depeche Mode. Группа в рамках Global Spirit Tour должна была выступать в Минске еще в июле, но тогда концерт перенесли из-за болезни солиста.

Depeche Mode с визитом в Минске уже третий раз — привезли свой 14-й альбом Spirit. Global Spirit Tour называют одним из самых успешных за более чем 30-летнюю историю Depeche Mode. 33 концерта в 20 странах Европы, первую часть турне посетили более миллиона поклонников. Однако, как сообщает tut.by, собрать полную «Минск-Арену» группе не удалось.

На разогреве у Depeche Mode выступают Black Line. Концерт начался в 20.45 с первой песни альбома Spirit — Going Backwards на фоне видеоряда а-ля Поллок. К слову, видеоряд для тура готовил знаменитый режиссер и фотограф Антон Корбейн, который снял для группы клипы хитов Enjoy The Silence, Personal Jesus и других.