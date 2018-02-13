Видеофакт: США уничтожили советский Т-72 в Сирии 13.02.2018, 23:07

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Телеканал CNN опубликовал видео удара США по сирийским подразделениям, находящимся под Дейр-эз-Зором.

На кадрах видно, как авиация уничтожает сначала танк Т-72, а затем наносит удар по артиллерийскому орудию и находящемуся около него расчету. Также, в левом углу виден грузовик «Урал».

Как сообщил на своей странице в Twitter журналист Fox News Лукас Томлинсон (Lucas Tomlinson), по его данным, это произошло 10 февраля после того, как лояльные правительству Сирии силы открыли огонь по военным международной коалиции во главе с США и их сирийским союзникам практически в том же месте, что и 7 февраля.

По заявлению американских военных, эти удары были нанесены в рамках самозащиты.

Т-72 — основной боевой танк СССР, состоит на вооружении с 1973 года. Он экспортировался в том числе в страны Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию.