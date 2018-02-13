Новая статистика: богат тот, кто зарабатывает 600 рублей 1 13.02.2018, 23:28

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Фото: tut.by

И найти таких можно только в крупных городах.

Весь 2016 год реальные доходы белорусов сокращались и стали процентов на 7 меньше, чем в 2015-м. А в прошлом году были уже меньше, чем в 2016-м и падали весь год, за исключением последних месяцев.

Богатыми считаются уже те, кто зарабатывает больше Br 600 в месяц, и найти таких людей можно только в крупных городах, пишет «Белсат».

«Доля тех, кто получает ренту с личного капитала или имущества или с ранее сделанных художественных произведений, например, остается неизменной. А доля предпринимательских доходов упала чуть ли не вдвое», – добавляет эксперт программы «Асабісты капітал» Михаил Залесский.

А тех, кто живет на зарплату и трансферты – пенсии и другие деньги из бюджета – стало гораздо больше: например, в 2000 году на государственные деньги жили 19% населения, а в 2017 – 24%.

Что в это время радует государственных агитаторов, и где живут богатые белорусы – смотрите в сюжете программы «Асабісты капитал».