Архитектор Дворца Республики предложил свой вариант застройки Октябрьской 18 14.02.2018, 9:25

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Продолжается дискуссия вокруг строительства развлекательного центра на месте музея ВОВ.

На сайте Белорусского союза архитекторов «в продолжение дискуссии» разместили предложение заслуженного архитектора БССР Михаила Пирогова по завершению застройки ансамбля Октябрьской площади. Согласно его проекту, на месте здания Музея ВОВ кроме 4-х этажного развлекательного центра можно построить обзорную площадку на высотной конструкции. И с часами.

Фото: bsa.by

В предложении Михаила Пирогова говорится, что «функциональное назначение здания определяет Мингорисполком исходя из потребности центральной части города». Он предлагает для рассмотрения строительство развлекательного центра, который будет включать в себя, например: зону фудкорта, кинотеатр, небольшой концертный зал, каток, детские игровые комнаты, прыжки на батутах, боулинг и другое.

Фото: bsa.by

Предполагаемые габариты здания — 75×75 м, площадь застройки — 5800 м2, 4 этажа с эксплуатируемой кровлей. На ней можно разместить летнее кафе, детскую игровую площадку. В центральной зоне здания — многосветный атриум с верхним освещением через фонарь. Вход в здание — угловой, со стороны Дворца культуры профсоюзов.

Фото: bsa.by

Изюминка проекта — крытая, видовая (обзорная) площадка на высотной конструкции (опоре), с 4-мя лифтами (малый грузовой, пассажирский, и 2 лифта в остекленных шахтах с остекленными кабинами). На высотной конструкции, ниже видовой площадки можно установить часы (2 или 4 штуки).

Стоит отметить, что это предложение появилось после публикации на сайте союза архитекторов письма архитектора Михаила Гаухфельда, в котором он выступил с критикой проекта здания в стиле «современной эклектики» от застройщика «Белинте- Роба». Ранее свои проекты представила архитектурная студия Level80. Будут ли еще предложения?