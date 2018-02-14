Трамп определился с кандидатурой нового главы Агентства национальной безопасности
- 14.02.2018, 9:55
Кандидат президента США имеет исключительный опыт в сфере кибер-безопасности.
Президент США Дональд Трамп номинировал на пост директора Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал-лейтенанта Пола Накасонэ, который ныне руководит кибер-командованием Сухопутных сил США.
Об этом сообщил вечером во вторник специальный помощник президента США Роб Джойс, который также отвечает за координацию кибер-безопасности в Белом доме, передает «Укринформ».
«Поздравляем генерал-лейтенанта Пола Накасонэ, номинированного (президентом – ред.) на должность директора АНБ, командующего кибер-командованием, что гарантирует ему четвертую звезду (на генеральские погоны – ред.)», - написал на официальной твиттер-странице чиновник из Белого дома.
Джойс также назвал генерала Накасонэ «исключительным лидером для двух исключительных организаций», который имеет большой опыт в сфере кибер-безопасности.
Как сообщалось ранее, действующий директор АНБ генерал Майкл Роджерс в начале года заявил, что покинет свой пост весной. Он был назначен руководить Агентством еще во времена администрации президента Барака Обамы.
Congratulations to Lt. Gen. Paul Nakasone, nominated as Director NSA & Commander,U.S. Cyber Command, a positon that will earn him his 4th star! An exceptional leader for two exceptional orginizations, he brings great experience and strong cyber background. @NSAGov @USCyberCommand pic.twitter.com/7rAX8QwbY0— Rob Joyce (@RobJoyce45) 13 февраля 2018 г.