Трамп определился с кандидатурой нового главы Агентства национальной безопасности 14.02.2018, 9:55

Кандидат президента США имеет исключительный опыт в сфере кибер-безопасности.

Президент США Дональд Трамп номинировал на пост директора Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал-лейтенанта Пола Накасонэ, который ныне руководит кибер-командованием Сухопутных сил США.

Об этом сообщил вечером во вторник специальный помощник президента США Роб Джойс, который также отвечает за координацию кибер-безопасности в Белом доме, передает «Укринформ».

«Поздравляем генерал-лейтенанта Пола Накасонэ, номинированного (президентом – ред.) на должность директора АНБ, командующего кибер-командованием, что гарантирует ему четвертую звезду (на генеральские погоны – ред.)», - написал на официальной твиттер-странице чиновник из Белого дома.

Джойс также назвал генерала Накасонэ «исключительным лидером для двух исключительных организаций», который имеет большой опыт в сфере кибер-безопасности.

Как сообщалось ранее, действующий директор АНБ генерал Майкл Роджерс в начале года заявил, что покинет свой пост весной. Он был назначен руководить Агентством еще во времена администрации президента Барака Обамы.