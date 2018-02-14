Где в Минске романтично отметить День святого Валентина 4 14.02.2018, 10:07

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В некоторых местах это можно сделать совершенно бесплатно.

Где влюбленным отметить День святого Валентина, выяснял корреспондент агентства «Минск-Новости».

Лето в ботаническом саду

Возле кленовой аллеи стоит стеклянное здание экспозиционной оранжереи. В ней тепло и уютно, как летом, поют птицы, благоухают цветы, есть обзорная площадка со скамейками, в общем, все, что нужно для романтичной парочки. В соседнем четырехэтажном здании сейчас проходит выставка орхидей, коллекционных папоротников и кротонов.

Вариант с ботаническим садом больше подходит для студентов и тех, кто сейчас в отпуске, потому как работает оранжерея с 10:00 до 17:00. Стоит учесть, что центральный вход по будням закрыт. Зайти на территорию сада в эти дни можно только со стороны улицы Сурганова, где расположен магазин «Цветы» (рядом Дворец водного спорта).

Стоимость: 6 руб. с человека

Сферическое кино в планетарии

Еще один вариант — посмотреть сферический фильм в Минском планетарии в парке Горького. Изображение с помощью проекторов выводится на купол с обзором 360 градусов. При этом зритель сидит под куполом и, таким образом, видит картинку вокруг себя.

Первый киносеанс начнется 14 февраля в 11:00, последний — в 17:00.

Прежде чем идти в планетарий, следует предварительно созвониться с его сотрудниками, сообщить им время начала сеанса, количество человек и ваш контактный телефон. Программу фильмов на 14 февраля можно посмотреть на сайте Минского планетария.

Стоимость: индивидуальный сеанс — 6,20 руб., сеанс для группы до 10 человек — 6,20 руб. с человека.

Усадьба в Лошицком парке

Если вас не пугает холодная погода, можете пройтись по прекрасному парку. После прогулки на свежем воздухе можно отправиться в музей, который находится в здании бывшего усадебного дома и приусадебного флигеля — памятниках архитектуры второй половины XVIII — XIX в. Работает музей в среду с 11:00 до 19:00

Стоимость: взрослые — 8 руб., учащиеся школ и ССУЗ — 1,8 руб., студенты — 4 руб.

Национальный художественный музей

14 февраля с 11:00 до 19:00 экскурсоводы расскажут, какие романтические тайны скрывают портреты прекрасных дам, поведают о мифах и легендах Востока, расшифруют символизм романтических картин.

Также можно будет посмотреть три фильма о любви:

11:00 — «Великая Красота», Паоло Соррентино (Италия);

13:30 — «Она», Спайк Джонс (США);

15:30 — «Пена дней», Мишель Гондри (Франция).

Стоимость: взрослые — 6 руб., школьники, студенты дневной формы обучения — 3 руб.

Рестораны на крыше

В Минске как минимум два ресторана, расположенных на последнем этаже высотных зданий. Один находится в гостинице «Беларусь», второй — в торговом центре Royal Plaza. Оттуда открывается неплохой вид на проспект Победителей и реку Свислочь. Оба места прекрасно подойдут для романтического ужина, правда, обойдется он недешево.

Стоимость: в среднем 70 руб. на человека.

Музей для двоих

Вечером 14 февраля Литературный музей Петруся Бровки в самом центре города будет работать только для двоих человек. Чтобы стать этой везучей парой, нужно отправить в музей свое фото и подписать его строчками из стихотворений Петруся Бровки. Работники музея выберут самую интересную фотографию и устроят романтический вечер для влюбленной пары.

Стоимость: бесплатно.

Экстремальный способ

Если есть желание необычно отдохнуть днем 14 февраля, то можно полетать на аэростате или поплавать с аквалангом в дельфинарии.

Стоимость: катание на воздушном шаре — 280 руб. с человека, дайвинг — 170 руб. с человека.

Костел Святого Валентина

Этот костел находится в Смолевичах. Рядом с ним — монумент покровителю всех влюбленных. Согласно городской легенде, если пара прикоснется к ладони святого Валентина, то непременно будет счастливой.

Напомним, святой Валентин был епископом в итальянском городе Терни, где около 268 года принял мученическую смерть, обстоятельства которой не известны. Согласно легенде, император считал, что одинокий мужчина — без семьи, жены и обязательств — лучше сражается на поле битвы, и запретил мужчинам жениться. Святой Валентин втайне освящал браки, за что его бросили в тюрьму и отрубили голову.

Стоимость: билет на электропоезд из Минска до Смолевичей — 70 коп.