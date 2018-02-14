Где в Минске романтично отметить День святого Валентина

Где в Минске романтично отметить День святого Валентина4
- 14.02.2018, 10:07
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В некоторых местах это можно сделать совершенно бесплатно.
Где влюбленным отметить День святого Валентина, выяснял корреспондент агентства «Минск-Новости».
Лето в ботаническом саду
Возле кленовой аллеи стоит стеклянное здание экспозиционной оранжереи. В ней тепло и уютно, как летом, поют птицы, благоухают цветы, есть обзорная площадка со скамейками, в общем, все, что нужно для романтичной парочки. В соседнем четырехэтажном здании сейчас проходит выставка орхидей, коллекционных папоротников и кротонов.
Вариант с ботаническим садом больше подходит для студентов и тех, кто сейчас в отпуске, потому как работает оранжерея с 10:00 до 17:00. Стоит учесть, что центральный вход по будням закрыт. Зайти на территорию сада в эти дни можно только со стороны улицы Сурганова, где расположен магазин «Цветы» (рядом Дворец водного спорта).
Стоимость: 6 руб. с человека
Сферическое кино в планетарии
Еще один вариант — посмотреть сферический фильм в Минском планетарии в парке Горького. Изображение с помощью проекторов выводится на купол с обзором 360 градусов. При этом зритель сидит под куполом и, таким образом, видит картинку вокруг себя.
Первый киносеанс начнется 14 февраля в 11:00, последний — в 17:00.
Прежде чем идти в планетарий, следует предварительно созвониться с его сотрудниками, сообщить им время начала сеанса, количество человек и ваш контактный телефон. Программу фильмов на 14 февраля можно посмотреть на сайте Минского планетария.
Стоимость: индивидуальный сеанс — 6,20 руб., сеанс для группы до 10 человек — 6,20 руб. с человека.
Усадьба в Лошицком парке
Если вас не пугает холодная погода, можете пройтись по прекрасному парку. После прогулки на свежем воздухе можно отправиться в музей, который находится в здании бывшего усадебного дома и приусадебного флигеля — памятниках архитектуры второй половины XVIII — XIX в. Работает музей в среду с 11:00 до 19:00
Стоимость: взрослые — 8 руб., учащиеся школ и ССУЗ — 1,8 руб., студенты — 4 руб.
Национальный художественный музей
14 февраля с 11:00 до 19:00 экскурсоводы расскажут, какие романтические тайны скрывают портреты прекрасных дам, поведают о мифах и легендах Востока, расшифруют символизм романтических картин.
Также можно будет посмотреть три фильма о любви:
11:00 — «Великая Красота», Паоло Соррентино (Италия);
13:30 — «Она», Спайк Джонс (США);
15:30 — «Пена дней», Мишель Гондри (Франция).
Стоимость: взрослые — 6 руб., школьники, студенты дневной формы обучения — 3 руб.
Рестораны на крыше
В Минске как минимум два ресторана, расположенных на последнем этаже высотных зданий. Один находится в гостинице «Беларусь», второй — в торговом центре Royal Plaza. Оттуда открывается неплохой вид на проспект Победителей и реку Свислочь. Оба места прекрасно подойдут для романтического ужина, правда, обойдется он недешево.
Стоимость: в среднем 70 руб. на человека.
Музей для двоих
Вечером 14 февраля Литературный музей Петруся Бровки в самом центре города будет работать только для двоих человек. Чтобы стать этой везучей парой, нужно отправить в музей свое фото и подписать его строчками из стихотворений Петруся Бровки. Работники музея выберут самую интересную фотографию и устроят романтический вечер для влюбленной пары.
Стоимость: бесплатно.
Экстремальный способ
Если есть желание необычно отдохнуть днем 14 февраля, то можно полетать на аэростате или поплавать с аквалангом в дельфинарии.
Стоимость: катание на воздушном шаре — 280 руб. с человека, дайвинг — 170 руб. с человека.
Костел Святого Валентина
Этот костел находится в Смолевичах. Рядом с ним — монумент покровителю всех влюбленных. Согласно городской легенде, если пара прикоснется к ладони святого Валентина, то непременно будет счастливой.
Напомним, святой Валентин был епископом в итальянском городе Терни, где около 268 года принял мученическую смерть, обстоятельства которой не известны. Согласно легенде, император считал, что одинокий мужчина — без семьи, жены и обязательств — лучше сражается на поле битвы, и запретил мужчинам жениться. Святой Валентин втайне освящал браки, за что его бросили в тюрьму и отрубили голову.
Стоимость: билет на электропоезд из Минска до Смолевичей — 70 коп.