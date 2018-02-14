Борис Бухель: Следователь по «делу профсоюзов» задавал бессмысленные вопросы 2 14.02.2018, 10:18

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Борис Бухель

Фото: dw.de

Правозащитник пришлось провести полуторачасовую лекцию в Следственном комитете.

Следственный комитет начал активно дергать могилевских активистов, политиков и правозащитников по уголовному делу в отношении лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика, сообщает «Могилевская весна».

12 февраля в СК вызвали правозащитника Бориса Бухеля и активиста Алексея Павловского. Последний отказался ехать в Следственный комитет, потому следователю пришлось ехать к нему домой. Беседа с активистом проходила в присутствии журналиста Владимира Лапцевича.

Борис Бухель же провел в СК около полутора часов во время которых, с его слов, «проводил лекцию следователю».

— Меня допрашивали в качестве свидетеля, вопросы задавал молодой следователь Дмитрий Семин. Было видно, что он слабо разбирается в теме. Сам честно признался, что из Минска спустили список вопросов, — рассказал Бухель.

Правозащитника удивил тот факт, что ответы на многие вопросы следователь мог найти в Интернете:

— Он спрашивал, входит ли профсоюз РЭП в международные организации. Ну конечно входит! Все это можно узнать, зайдя на сайт. Бессмысленные были вопросы. Узнавал, был ли я представителем профсоюза в каких-нибудь переговорах за границей. Я рядовой член, от руководства далеко, как я могу быть представителем организации республиканского уровня?

Дмитрий Семин много интересовался финансовыми вопросами организации.

— Все его вопросы касались 2011-2012 годов. То есть я должен был вспомнить, что происходило лет 7-8 назад. Например, кому и как я отдавал членские взносы. Откуда я помню? Тем более, что через банк РЭПу тогда не давали ничего оформлять, — сказал Бухель.

Свою встречу со следователем правозащитник называет «лекцией», поскольку ему «пришлось на пальцах рассказывать о правах человека и о общественно-политической ситуации в стране».

Напоследок Бухель отказался давать расписку о неразглашении. По его словам, никакого смысла в этом нет.

— Это попытка сделать так, чтобы ничего не просачивалось в СМИ. А о таких постыдных допросах рассказывать надо, — заключил правозащитник.

13 февраля стало также известно о том, что в Следственный комитет пригласили политика Игоря Борисова и активиста Александра Шевцова.