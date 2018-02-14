«Приколы» шкловского ЖКХ 12 14.02.2018, 10:33

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Фото: fotobel.by

Шкловские коммунальщики превзошли коллег по всей стране.

«По итогам работы за 2017 год, «прикольность» шкловских коммунальщиков превзошла по своим показателям результаты подобной работы всех предприятий не только Могилевской области, а и всей нашей страны», - пишет с статье для «Могилевского региона» Р. Константинов.

«»В самой громкой номинации «безумству храбрых поем мы песню», шкловские коммунальщики с легкостью превзошли рекорд КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г. Могилева» за предыдущий 2016 год, где, согласно учетным документам по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению, в некоторых 9-этажных домах проводилась уборка лестничных клеток на 10-12 этажах.

Согласно результатам рассмотрения судебных дел 2017 года и доказательств, предоставленных суду начальником Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома Д. Шчедраковым, было доказано, что «пальма первенства» в данной номинации представителям Могилева была вручена несправедливо.

По словам представителя УВД, в 2017 году силовыми структурами была раскрыта целая преступная схема, в которой принимали участие руководители предприятий ЖКХ более чем 30 районов из всех областей страны, в том числе - шести районов Могилевской области, где, конечно, не обошлось без представителя Шкловщины.

Экономике области этим самым был нанесен ущерб в размере 450 тыс рублей, а по всей стране - более 2-х млн рублей.

Чем же промышляли «лауреаты» данной номинации?

Да все просто. В течение 5-ти последних лет руководители предприятий ЖКХ по сговору с десятком основателей коммерческих структур Минска совершали закупку оборудования для своих объектов по ценам, завышенным в 10 раз.

А директор Шкловского «Жилкомхоза» решил победить в данной номинации и завысил цены на оборудование в 13 раз, превзошев, следовательно, долговременного лидера Могилевской области - директора «Жилкомхоза» Могилевского района (бывшего заместителя начальника Управления внутренних дел Могилевского облисполкома) , установив, таким образом, рекорд и перехватив «пальму первенства» у могилевчан.

Нанесенные предприятиям убытки «потянули» за собой повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для конечного потребителя - граждан Беларуси, в том числе и жителей Шкловского района.

Из-за наибольшего завышения цен на оборудование и распределение этих убытков на ЖКУ, Шкловский «Жилкомхоз» победил и в следующей номинации – «от балды».

Сколько чиновничества было посажено в тюрьмы за эту «балду» по стране, так и осталось неизвестно для граждан Беларуси.

А данные подсчеты, даже и приблизительные, ярко свидетельствуют о том, что по количественному составу списка осужденных директоров «Жилкомхоза» на протяжении последних 15 лет, Шкловский район получил «рекорд», достойный для внесения в Книгу рекордов Гиннеса.

Шкловские районные власти видимо не догадываются о таком достижении, так как им уже давно пора подавать заявку в книгу рекордов, чтобы официально зарегистрировать это достижение, потому что вдруг другой район перехватит инициативу в данной номинации.

Видимо это достижение выпала из поля зрения шкловской районной вертикали с «объективным» причинам. Ведь Шкловский район планирует принять рекорд в другой номинации – «реформирование жилищно-коммунального хозяйства», через выделение структурного подразделения «Жилкомхоза» водно-канализационного участка в самостоятельное предприятие «Водоканал».

В течение 2-х десятков лет это будет очередное 4-е создание предприятия «Водоканал» в Шкловском районе, три прежних заканчивались через два-три года работы «Водоканала» присоединением его к «Жилкомхоза».

Видимо планы коммунальщиков, о которых мы можем только догадываться, насчет побед в различных номинациях очень широкие. И нам всем остается только пожелать им успехов».