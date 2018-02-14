The Times: Запад должен поддержать Навального 2 14.02.2018, 11:01

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Алексей Навальный (в центре)

Фото: Евгений Фельдман/AP

Самый известный российский оппозиционер создал себе имя на теме коррупции.

Times публикует сразу несколько материалов, посвященных президентским выборам в России, в центре которых - фигура Алексея Навального, сообщает bbc.com.

Этой же теме посвящена и редакционная статья газеты "Фейк-демократия" с подзаголовком "Попытки Путина дестабилизировать Запад привели к результатам, которых он не ожидал сам, но настоящими жертвами его политики лжи и запугивания стали россияне".

"Самый известный российский оппозиционер Алексей Навальный создал себе имя на построении своей кампании вокруг одной-единственной темы - коррупции, - пишет издание. - Коррупция эта отравила общественную жизнь в России, отбросила назад ее экономику и отвратила большинство хотевших работать в стране иностранных инвесторов. Сегодня Навальный говорит о том, что коррупция эта нашла себе прибежище в Лондоне".

Для зрителей телесериала "Макмафия" такое заявление не станет открытием, полагает газета. В этом случае искусство имитирует жизнь, однако взгляд Навального уникален и прицелен в своем осуждении. Плотно внедрившаяся в жизнь постсоветской России коррупция - неотъемлемая составляющая подавления демократии. И если Британия участвует в первом, то неизбежно участвует и во втором.

К чести правительства Терезы Мэй, введенный им "Акт о состояниях неизвестного происхождения" - первый шаг на пути остановки беспрепятственного вхождения сомнительных капиталов в британскую недвижимость, юридические услуги и образование. В интервью Times Навальный приветствовал принятие этого закона.

"Было бы правильно, если бы Британия ответила ему тем же, - пишет газета. - Навальному, как известно, запретили выдвинуть свою кандидатуру против Путина на предстоящих в марте президентских выборах. Семь раз его арестовывали за участие в антипутинских демонстрациях, а запрет на участие в выборах был обоснован грубо сфабрикованным против него уголовным делом".

Кроме Путина, в выборах примут участие еще семь кандидатов. Ни у одного из них нет ни малейших шансов на успех, считает Times. И не потому, что Путин - сверхчеловек, хотя было бы неправильно отрицать его популярность, особенно у избирателей старшего возраста.

"А потому, что за 19 лет правления он подавил оппозиционные голоса в большей части национальных СМИ, закрыл выборные региональные законодательные собрания, сделал послушной и покорной Государственную Думу, продлил президентский срок с четырех до шести лет и поощрял подхалимские усилия по созданию собственного культа. Результатом стало то, что в Кремле называет "управляемой демократией", - жалкая пародия на демократию подлинную".

"Выборы тщательно сконструированы так, чтобы придать им видимость настоящего соревнования, - продолжает газета. - Путин съездил в предвыборные поездки на Урал и на юг страны. Он не стал препятствовать выдвижению широкоизвестной в стране телеведущей Ксении Собчак, которая, выступая по американскому телевидению, извинилась за вмешательство ее страны в президентские выборы в США в 2016 году. Однако Собчак - дочь путинского наставника в пору его работы в Санкт-Петербурге - прекрасно осознает, что является не более чем марионеткой Кремля".

"На предыдущих президентских выборах в 2012 году эту роль играл Михаил Прохоров, олигарх с широкой узнаваемостью, но без политического опыта и серьезной поддержки. Сейчас, как и тогда, российская демократия представляет собой спектакль, и Британии не следует бояться говорить об этом вслух".

"Откровенное высказывание своего мнения поощряет к этому и других, - отмечает издание. - Недавнее прегрешение Навального в глазах российского суда состояло в публикации им видеозаписи присутствия высокопоставленного российского чиновника в качестве гостя на яхте богатейшего олигарха. YouTube было приказано удалить видеозапись, которую к тому времени успели уже посмотреть четыре миллиона человек. Еще одно видео Навального, обличающее коррупцию премьер-министра Дмитрия Медведева, получило 26 млн просмотров".

"Масштабы этой аудитории свидетельствуют о растущем общественном недовольстве беззакониями путинизма, и YouTube не следовало поддаваться давлению там, где ему противостоит г-н Навальный".

"Навальный показывает западным правительствам альтернативу бесхребетному потворству еще шести годам застоя и коррупции, - пишет Times в заключение своей редакционной статьи. - Они должны оказать ему безоговорочную поддержку".