Мининформ пригрозил закрыть телеканалы Fox, Nickelodeon и MTV 22 14.02.2018, 11:05

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Эти телеканалы могут быть исключены из разрешенного списка.

На сайте Министерства информации Беларуси сообщается, что канал «Nautical Channel» исключается из списка иностранных СМИ, получивших разрешение на трансляцию в Беларуси, пишет nn.by.

В марте текущего года заканчивается срок действия разрешения на распространение продукции СМИ на территории Беларуси телепрограмм «FOX», «Fox Life», «HDFASHION», «MTV», «MTV Dance», «MTV Hits», «MTV Live HD», «MTV Rocks», «Nick Jr.», «Nickelodeon», «Nickelodeon HD», «Paramount Channel», «Paramount Comedy», «VH1 European», «VH1 Classic», «Виасат Нэйчер», «Виасат Эксплорер (Viasat Explorer)», «НТВ — ПЛЮС 3D», «Спортивный телеканал Виасат», «ТВ 1000-Экшн», «Телеканал «Улыбка ребенка», «Телеканал Да Винчи», «Фест-ТВ».

Эти телеканалы также могут быть исключены из разрешенного списка.