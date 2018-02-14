Публичный Wi-Fi появится в минском метро уже в 2018 году 5 14.02.2018, 11:21

1,037

Подобная практика применяется во многих подземках мира.

Публичное Wi-Fi-пространство появится на пересадочных станциях Минского метрополитена уже в 2018 году. Совместный с Минским метрополитеном пилотный проект готовит ООО «Деловая сеть». Уже проведены оценочные работы и технические замеры, сообщили в компании.

«На данный момент речь идет о появлении публичного Wi-Fi на станциях «Октябрьская» и «Купаловская», включая тоннель-переход между этими станциями. Реализация пилотного проекта уже согласована с Минским метрополитеном и Мингорисполкомом», - сообщил Сharter97.org генеральный директор ООО «Деловая сеть» Павел Алексеенко.

По его словам, сегодня публичный Wi-Fi – это must have для метрополитена. «Подобное реализовано уже во многих подземках мира, потому что удобно для пассажиров. Скоро появится и в Минске», добавил Павел Алексеенко.

При успешной реализации пилотного проекта, планируется обеспечить публичным Wi-Fi все станции минского метро.

Общество с ограниченной ответственностью «Деловая сеть» основано в декабре 1998 года. Компания специализируется на предоставлении услуг в сегменте B2B по высокоскоростной передаче данных и предоставлении своей инфраструктуры, как фундамента для запуска инновационных сервисов. «Деловая сеть» интегрирована в ряд стратегически важных проектов в области медицины, образования, транспорта, имеющих весомое инфраструктурное значение.