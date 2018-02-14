Игорь Комлик: Вокруг «дела профсоюзов» происходят интересные рокировки 1 14.02.2018, 11:19

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Игорь Комлик

Состав следственной группы менялся уже два раза.

Расследование по «делу профсоюзов» продлено до 1 мая, допросы профсоюзных активистов также продолжаются.

«Изменен и состав следственной группы», - рассказал сайту palitviazni.info бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик.

«Вчера стало известно, что следствие продлено на три месяца - до 1 мая - говорит Игорь Комлик. - Кроме того, уже два раза сменили следственную группу, которая занимается расследованием. Сначала делом занимался один следователь, затем добавили еще одного, а в конце года появился и третий. Сейчас же расследование ведут два следователя, но уже новые. Вот такие интересные рокировки происходят».

Игорь Комлик не знает, с чем это связано, но думает, что у следствия «просто нет достаточных оснований для того, чтобы привлекать фигурантов дела от ответственности».

«Наверное, в таком случае решили «перетряхнуть» сам профсоюз, найти хоть какие-нибудь зацепки или нарушения за прошедшие годы, - добавляет собеседник. - Хотя в 2003 году уже проводилась прокурорская проверка, кого-то выборочно проверяли. А сейчас на допросы уже вызвали около 300 наших активистов по всей стране. Видно, взяли их списки с компьютерной техникой, которую забрали еще 2 августа».

Напомним, что бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик содержался под стражей с 2 августа в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере).

По официальной информации Комитета государственного контроля Беларуси, в ходе проверки в рамках возбужденного уголовного дела якобы было установлено, что «председатель и главный бухгалтер профсоюзной организации с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в иностранных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств».

2 октября Игорь Комлик был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.