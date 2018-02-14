Эмманюэль Макрон: Франция может начать военную операцию в Сирии 4 14.02.2018, 11:25

1,860

Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

Франция нанесет удар по Сирии, если подтвердится использование химического оружия.

Об этом французский президент заявил во вторник, 13 февраля. В этом случае удар будет нанесен по местам создания или хранения химоружия, уточнил он. Макрон при этом добавил, что сейчас Франция не располагает обоснованными доказательствами его применения в Сирии, сообщает "Немецкая волна".

Сирийские власти подозреваются, в частности, в проведении химической атаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, где погибли около 90 человек, более 550 - пострадали. В январе этого года химическое оружие было, предположительно, применено в районе Восточной Гуты, контролируемом сирийской оппозицией. Ответственность за это правозащитники возложили на режим в Дамаске.

"Подозрения не развеяны"

В конце января Франция объявила о введении санкций против 25 компаний и частных лиц, которых Париж подозревает "в поддержке сирийской программы разработки и производства химического оружия". Ни один представитель сирийского руководства под ограничительные меры не подпал, так как нет достаточных доказательств того, что они причастны к программе разработки химического оружия, указывал МИД Франции.

"Подозрения по поводу сирийского арсенала химоружия до сих пор не развеяны", - заявлял в начале февраля постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.