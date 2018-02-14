Из российской банковской системы исчезли 2,2 триллиона рублей 2 14.02.2018, 11:52

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В РФ продолжают накапливаться проблемные активы.

Российская банковская система, ставшая на 70% государственной и получившая больше 3 триллионов рублей на латание дыр поддержание жизнеспособности, продолжает обрастать проблемными активами.

По сравнению с 2014 годом объем безнадежных кредитов на банковских балансах вырос в 2,4 раза и достиг 3,8 триллиона рублей, сообщил во вторник на конференции в Москве руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук, пишет finanz.ru.

В течение последних трех лет в категорию "безнадежных" попали кредиты на 2,2 триллиона рублей - такая сумма ушла из банков в виде займов, возврат которых пришлось признать невозможным.

Утраченная сумма составляет 68% от средств, закачанных в банковскую систему в виде господдержки (3,2 трлн рублей по оценке Fitch). Это деньги, которые выдавались банкам на санацию других банков, напрямую заливались в капитал проблемных кредитных организаций и в виде кредитов рекой текли в фонд страхования вкладов, пополнение которого полностью легло на печатный станок ЦБ.

"Мы пришли к затянувшемуся структурному кризису. Большая часть корпоративных заемщиков чувствует себя хуже", - констатировал Лукашук.

С учетом кредитов, которые продолжают обслуживаться, но с просрочкой, доля проблемных займов на банковских балансах превышает 11%. В денежном выражении это 6,5 трлн рублей, сообщил Лукашук.

При этом у всех заемщиков, "которые вышли в категорию проблемных, финансовое положение не восстанавливается, а делается только хуже", добавил он: плохие долги зависают на балансах банков, а те до последнего скрывают масштаб своих проблем.

Так, "Открытие" в 2016 году сообщал, что только 7% кредитов было просрочено, в 2017 году после его национализации, выяснилось, что цифра втрое больше - 22,6%, привел пример Лукашук.

Бинбанк декларировал в качестве проблемных 13,4% кредитов, а в 2017-м, после прихода временной администрации, их стало уже 20,6%. В Промсвязьбанке показатель вырос с 11,34% в 2016 году до 17,3% в 2017-м.

Решить проблему мог бы банк "плохих долгов", но "государство опоздало с этим лет на десять, это нужно было делать еще в 2009 году", заявил Лукашук.