Вацлав Орешко: Идея независимости – ключевая в дате 25 марта 14.02.2018, 12:01

Вацлав Орешко

Фото: charter97.org

БНР была провозглашена именно как суверенное государство.

Белорусский государственность имеет глубокие корни, но БНР - это первая попытка создать современное государство - национальное и демократическое.

Об этом заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Вацлав Орешко во время выступления на пресс-конференции, посвященной празднованию Дня Воли, которая прошла в Минске 13 февраля, сообщает пресс-служба БНК.

Политик рассказал о символике компании по празднованию столетия восстановления независимости:

- «Погоня», которую вы видите на логотипе, выбрана нами не только потому что не повторяет те варианты, которые были государственными, но и потому, что не принадлежит к символике какой-либо организации. В то же время она достаточно динамична, в отличие от некоторых изображений, и может играть роль народной, всеобщей символики. На этой разработанной символике есть уже варианты приглашений на акцию 25 марта, в основном это народное творчество.

Вацлав Орешко подчеркнул, что в этом году мы отмечаем именно восстановление государства, а не его создание:

- Важно в информационной кампании, связанной с этим праздником, правильно подать саму его идею. Можно много прочитать и услышать о БНР, популярна мысль, что без БНР не было бы БССР, без БССР не было бы сегодняшней Беларуси, некоторые говорят про празднование 100-летия белорусской государственности. Это все не совсем так. Белорусская государственность имеет глубокие корни, и относится к княжествам в Полоцке и Турове, к Великому княжеству Литовскому. Но провозглашение БНР - это первая попытка создать государство современное - национальное и демократическое.

Второй важный момент - это то, что БНР была провозглашена именно как независимое государство. Не в составе какого-то союза, империи, не в виде автономии. Идея независимости - самостоятельного пути белорусов, выглядит ключевой в этой дате.