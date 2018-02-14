Илья Яшин: Забастовка избирателей - честный и разумный вариант 1 14.02.2018, 12:57

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Илья Яшин

Выдвижение на «выборы» - карикатура.

Лидер "Солидарности" Илья Яшин рассказал журналистке DW Жанне Немцовой о своем участии в выборах мэра Москвы, а также о смысле забастовки избирателей, предложенной Навальным.

Гость "Немцова.Интервью" - лидер движения "Солидарность" и глава муниципального округа "Красносельский" города Москвы Илья Яшин. Он рассказал о том, что подразумевает забастовка избирателей, предложенная Алексеем Навальным, а также о своем отношении к кандидатам в президенты России.

- Какая стратегия для избирателей относительно президентских выборов кажется вам самой правильной: бойкот или голосование за любого кандидата, кроме Владимира Путина?

- Идеальным вариантом было бы добиться регистрации оппозиционного кандидата, который бросает вызов Владимиру Путину, вести нормальную агитационную кампанию и бороться за то, чтобы этот кандидат победил или вышел во второй тур. Но поскольку Алексея Навального, которого движение "Солидарность" поддерживает, сняли с выборов, мы вынуждены разрабатывать план "Б". Я считаю, что в сложившейся ситуации нет хорошей стратегии для оппозиции, и выбираем мы лучшую из худших. Забастовка избирателей, по крайней мере, честный и разумный вариант.

- Илья, вы, наверное, следили за тем, что происходило в разных городах во время акции "Забастовка избирателей" 28 января. По фотографиям из Москвы видно, что по сравнению с другими акциями Алексея Навального и его команды на этот митинг пришло очень мало людей. Не кажется ли вам, что выходить на улицы за бойкот выборов - это оксюморон. Ведь бойкотировать выборы - это, по сути, сидеть на диване...

- Смысл забастовки, как раз в том, чтобы не сидеть на диване. Необходимо идти на избирательные участки в качестве наблюдателей, взять с собой мобильный телефон, камеру, фиксировать нарушения и не позволять вбрасывать бюллетени. Тогда мы увидим реальную явку, а не ту, которую натягивают незаконно. Что касается людей, которые выходят на акции протеста: на несогласованных акциях очень сложно оценить реальную численность, а сотрудники правоохранительных органов специально выбирают такой ракурс, чтобы казалось, что на акцию пришли меньше людей.

В 2007-2008 годах, когда мы проводили "Марши несогласных" и протесты на Триумфальной площади, я поднимался на трибуну и видел перед собой буквально сотни человек. Сейчас я вижу иногда десятки тысяч людей, которые выходят на улицы не только в Москве или в Санкт-Петербурге, но и других крупных городах России. Выходят, несмотря на угрозы, на давление в институтах, в школах, на работе, несмотря на административные аресты и уголовные дела. Это дорогого стоит.

- Специалист по электоральной математике Сергей Шпилькин разработал "арифметику бойкота". Он подсчитал, что призывать к бойкоту нужно сторонников не Алексея Навального, а сторонников Путина, тогда бойкот будет носить внепартийный характер и станет эффективным. Вы согласны с этой теорией?

- Согласен, но чтобы убедить сторонников Путина бойкотировать выборы, сначала нужно убедить их перестать быть его сторонниками. Их очень сложно убедить не ходить на избирательные участки. Единственный аргумент "за" - это безальтернативность выборов.

В принципе, если человек поддерживает Путина и видит отсутствие конкуренции, то он не понимает, зачем тратить свое время и идти голосовать. Вместо этого можно поехать на дачу. Наша же задача - снизить поддержку Путина в стране и убедить людей, что его присутствие во власти на протяжении такого длительного времени вредит России и противоречит ее национальным интересам.

- На выборах зарегистрированы некоторые кандидаты, которые позиционируют себя как либеральную оппозицию и альтернативу Владимиру Путину. Как вы считаете, не должны ли они были снять свои кандидатуры в знак протеста против нерегистрации Навального?

- Мне кажется, им и выдвигаться не надо было. Изначально сам факт их выдвижения, честно говоря, выглядел как карикатура, ведь все эти кандидаты, о которых вы говорите, участвуют в выборах по решению Кремля. Мне кажется, что правильным было бы на старте договориться о поддержке единого оппозиционного демократического кандидата, которым очевидно должен был стать Навальный, и добиваться его регистрации в качестве кандидата в президенты.

Путин же на этих выборах захотел себе несколько либеральных оппонентов для того, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся после снятия с выборов Навального, с единственной целью - повысить интерес избирателей к выборам, где нет реальной конкуренции. Если бы зарегистрировали только всю старую линейку (Жириновский, Зюганов, Явлинский), никто бы просто не пошел голосовать.

- В "Независимой газете"появилась информация о том, что на выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года столкнетесь вы и ваш соратник и друг Дмитрий Гудков. Вы действительно готовы участвовать в мэрских выборах?

- Жанна, "не читайте перед обедом советских газет". Я совершенно точно не буду конкурировать с Гудковым на этих выборах. Это неправильно и будет вредить общему делу. Я считаю, что у демократической оппозиции должен быть единый кандидат. Если мы не сможем договориться во время рабочих консультаций о таком кандидате, возможно, будет смысл провести праймериз.