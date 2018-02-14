Названы 10 уникальных стран для путешествий 5 14.02.2018, 12:48

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Сегодня все больше людей предпочитают отдыхать, изучая мир.

Эмоции от поездок в новые города и местности просто бесценны, пишет сайт hochu.ua, составивший рейтинг 10 наиболее уникальных стран для путешествий.

1. Исландия

Неповторимость этой страны в сочетании на ее территории дымящихся вулканов и горячих гейзеров с вечными льдами. При планировании путешествия, важно посмотреть наиболее интересные места: Голубую и Ледяную лагуны и Гейзеры.

Голубая Лагуна — природный комплекс бассейнов среди лавовых нагромождений. Вода в Лагуне молочного цвета, а в ее составе, помимо морской соли, есть кварц и сине-зеленые водоросли.

Ледяная лагуна также неимоверно красива! Это одно из немногих мест в Исландии, где можно увидеть жизнь айсбергов на близком расстоянии: новые айсберги откалываются от ледника и заполняют озеро, дрейфуют вдоль побережья зимой, а летом тают.

Они разного цвета: белого, зеленого, синего . А на бурлящие гейзеры Исландии можно посмотреть, отправившись в Долину Хаукадалур. Ее символами являются гейзеры Строккур и Гейсир, извергающиеся с разной периодичностью и мощностью.

К примеру, Строккур выбрасывает струи горячей воды каждые десять минут на высоту до 20 метров, Гейсир же более спокойный.

2. Танзания

Самая интересная страна Африки в плане разнообразия и уникальности флоры и фауны. Какая страна еще богата такими природными ценностями: 15 национальных парков, 17 резерваций, озера, горы, включая Килиманджаро, гигантский кратер Нгоронгоро.

Именно в здесь, в кратере заповедника Нгоронгоро — огромного тропического парка, живет более 30 тысяч животных: буйволы, зебры, газели, , леопарды, антилопы гну, львы, встречаются, слоны, бегемоты и носороги.

Белые и черные носороги являются исчезающим видом в мире.

Также в Танзании есть единственный в тропической Африке растительный национальный парк Китуло. Из-за многообразия цветов: более 350 видов растений, и более 40 видов орхидей, его по праву называют «Садом Бога».

Кроме орхидей в парке встречаются гигантские лобелии, книффофии, протеи и другие растения. Парк Китуло также является единственным местом обитания в Танзании редкой кафрской африканской дрофы.

3. В Японии уникально все!

Это первая страна на планете, над которой восходит солнце. Япония восхищает весь мир многовековыми традициями, которые бережно чтет народ и по сей день, и в то же время инновационными технологиями.

Здесь удивительная природа и невероятное многообразие флоры и фауны, как для такой маленькой страны. На небольшой территории государства функционирует около 30 национальных парков, а в прибрежных водах — около 40 охраняемых зон.

Самый интересный заповедник Никко, площадью 1400 кв. км. На его территории есть и водопады, и озера, и термальные источники, а также исторические постройки, в том числе святилища.

А в национальном парке Исэ-Сима располагается самая известная жемчужная ферма — Микимото. На полуострове Идзу можно полюбоваться сразу на пять озер в окружении хвойных лесов и искупаться в горячих источниках Хаконэ.

Исключительно на японском острове Окуносима можно попасть в кроличье царство, где их очень много на улицах. Или понаблюдать за лисами в деревне Дзао, что в префектуре Мияги. И только в Японии можно недорого поселиться в капсульном отеле.

4. Канада — страна миллионов озер.

Их так много, что точное количество неизвестно, но примерно, около 4 миллионов — это примерно 60% всех озер мира.

В некоторых регионах на каждые 100 кв. км приходится более 30 озер.

Самые известные и интересные для посещения: Гарибальди, Морейн, Пэйто, Азюр, Красное озеро, которое своим цветом обязано наличию красных водорослей, пятнистое озеро Клилук и многие другие.

Важно отметить ценность и особенность канадского города Квебек, который во многом уникален, благодаря наследию французов касательно архитектуры.

Великолепны его леса, национальные парки и заповедники и неповторимые фиорды реки Сагеней. И в Квебеке есть уникальный ледяной отель, который готов принять гостей в 36 номерах с начала января до конца апреля.

На его возведение каждый год уходит 15 тонн снега и 500 тонн льда. Важно сказать, что каждый из канадских регионов уникален и может продемонстрировать что-то особенное.

5. Княжество Монако, если не учитывать Ватикан, является самой маленькой страной на планете. Государство, площадью 2 км², расположено на юге Европы на берегу Средиземного моря.

В Монако самая высокая плотность населения на планете — около 20 тысяч человек на 1 км². Помимо того, что эта крошечная страна прекрасна, она во многом неповторима.

Ниже представлены некоторые из уникальностей Монако. Океанографический музей – место, в котором собрана одна из богатейших коллекций экспонатов, посвященных жизни моря и его обитателей. А так как музей объединен с океанографическим институтом, то это еще и крупнейшее в мире научное учреждение. Также в Монако проводится одна из самых престижных гонок Чемпионата мира Формула-1. Гонка проходит по улицам города, которые на это время оборудуют трибунами и ограждениями.

Главный вокзал города расположен под землей, а если точнее, то в скале. Невозможно не упомянуть роскошный розарий принцессы Грейс, построенный в честь Грейс Келли, и красивейшую аллею газонов — Алле де Булингрен, что расположена напротив казино «Монте-Карло».

6. Австралия — это единственная страна, которая является континентом, и занимает несколько островов. И не только этим она особенна: здесь есть пустыни, и сочные луга, и огромные пляжи с белейшим песком и прозрачной водой.

Несмотря на то, что страна стремительно развивается и расширяются мегаполисы, сохраняется ее уникальная природа.

Только в Австралии можно встретить кенгуру, определенные виды пауков и змей, а на Барьерном Рифе посетить огромный морской парк. Очень интересно понаблюдать весной, как на несколько дней Большой Барьерный риф превращается в активный водоворот, а после прилива, он начинает извергаться.

Особенное чудо в Австралии — это Большой Барьерный риф – коралловый комплекс длиной более трех тысяч километров. Ничто не может сравниться с его коралловыми садами, которые переливаются розовыми, лиловыми, зелеными, желтыми и голубыми цветами.

Здесь плавают тропические рыбы, есть загадочные пещеры, и уникальный растительный мир. Кстати, Австралия считается единственной страной, которая, находясь в восточном полушарии, считается абсолютно западным государством.

7. Особенность Нидерландов — это шикарные, масштабные, разноцветные поля тюльпанов. Причем, несмотря на то, что они главные, в полях отдельно растут и нарциссы, и гиацинты, и крокусы и другие цветы.

Чтобы вдоволь налюбоваться цветочным раем, стоит выделить день-два, и посмотреть на цветы в Лейдене, также поездить по полям: от Лейдена до Хаарлема их множество. И, конечно, нужно посетить парк Кекенхоф, расположенный на 32 гектарах земли, который знаменит не только в Нидерландах своими цветами и большими тюльпанными полями.

Это фантастически красивый и ароматный сад, где ежегодно высаживается около семи миллионов цветов.

В его садах и четырех павильонах показаны уникальные коллекции тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, орхидей, роз, гвоздик, ирисов, лилий и других цветов. Композиции парка меняются ежегодно, в них присутствует определенная тематика и посвящаются они определенной стране. Нигде больше в мире не найти столько цветов в одном месте.

8. Индия уникальна своими контрастами во многом, поэтому после ее посещения вряд ли кто сможет остаться равнодушным. Она ассоциируется с самобытной культурой, яркими одеждами, красивыми танцами, запахом пряностей и специй.

Это страна, где сочетаются богатство и нищета, хаос и спокойствие, реальность и легенды. У нее и климатические условия на полном контрасте: Юг страны богат шикарными тропическими лесами, на Западе расположена пустыня, а на Севере есть ледники.

С точки зрения архитектуры, в живописной Индии есть много исторически ценных достопримечательностей, которые "вещают" о богатой истории и разнообразии страны: к примеру, многие индусские и буддистские храмы были высечены в скалах.

Также в Индии много достопримечательностей, которые считаются объектами Всемирного Наследия ЮНЕСКО: пещерные храмы Аджанты, пещерные храмы Эллоры, Тадж Махал, многочисленные уникальные церкви в городе Гоа, памятники Хампи, Кутуб-Минар и др.

9. Индонезия — это самое большое островное государство в мире: около 18 000, из них собственные названия имеют лишь около 7000. Самые крупные из островов — Новая Гвинея, Калимантан, Суматра, Сулавеси и Ява, а все остальные острова гораздо меньше.

Для крупных островов характерно сочетание горного рельефа с равнинами, покрытыми густыми влажными тропическими лесами. На многих островах горные склоны круто поднимаются почти от самого берега и завершаются пиками.

Одна из природных особенностей Индонезии в том, что многие острова покрываются снегом, несмотря на то, что находятся близко к экватору. Также Индонезию можно считать страной вулканов: их более 500, а 129 — активные. Особенно знаменит своими многочисленными вулканами остров Ява.

А самый известный вулкан Индонезии — Кракатау, который расположен между островами Ява и Суматра. Наиболее крупные — Ринджани на Ломбоке и Агун на Бали.

10. Уникальность Боливии в том, что ее можно назвать самой высокогорной страной, и в ее изолированности от мира. Не зря ее величают «Тибетом Америки».

К сожалению, выход к Тихому океану страна потеряла в результате войны с Чили, поэтому сейчас она находится в середине континента. Здесь же самая высокогорная фактическая столица — Ла-Пас.

В Боливии находится самое высокогорное судоходное озеро в мире — Титикака. В отличие от других латиноамериканских стран большая часть ее населения – коренные жители, индейцы — одно из основных индейских племен Боливии.

Численность его населения составляет более 2 миллионов человек. У туристов есть уникальная возможность, при посещении Боливии, встретится с представителями этого народа, который до сих пор следует своим традициям и обычаям.