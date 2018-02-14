Станислав Шушкевич: Машеров замечал людей и умел слушать

Станислав Шушкевич: Машеров замечал людей и умел слушать3
- 14.02.2018, 12:59
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О личности руководителя БССР существует много легенд.
Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич в интервью «Радыё Рацыя» рассказал о встречах с Петром Машеровым, которому 13 февраля исполнилось бы 100 лет.
- Я много раз встречался с Машеровым, и в моей книге это занимает определенное место. Например, была встреча с Петра Мироновием в 1966 году, когда я работал проректором Минского радиотехнического института. После встречался в Институте прикладных физических проблем, где заведовал отделом, приезжал Машеров ко мне и на кафедру. Что вспоминается? Он прекрасно выглядел, всегда задавал корректные вопросы, о человеке складывалась наилучшее впечатление. Машеров замечал людей и умел слушать.
- Правда ли, что Петр Машеров активно защищал интересы республики?
- Здесь существует много легенд. Но я бы сказал, что в этом плане он был менее стойким, чем тот же Тихон Яковлевич Киселев. Ведь, когда приходила какая-то директива из Москвы, чтобы помочь продуктами питания, Машеров сразу же решал вопрос положительно. А вот Киселев упирался, говорил, что в республике также проблемы, которые надо решать. Хотя в целом, как я уже говорил, Петр Машеров был очень положительным и образованным человеком. Люди его и правда любили.