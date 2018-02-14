«Депутат» предложил ввести новые тарифы на проезд в общественном транспорте 18 14.02.2018, 13:34

3,264

Фото: bymedia

Сегодняшние тарифы названы «морально устаревшими».

Система оплаты проезда в общественном транспорте, которая сегодня существует в Беларуси, морально устарела. Об этом заявил заместитель председателя комиссии по бюджету и финансам Валерий Бороденя в эфире программы «Актуальный микрофон» Белорусского радио. По мнению «депутата», который также является председателем

правления Белорусского союза транспортников, в Беларуси нужно ввести новые дифференцированные тарифы на проезд в общественном транспорте.

— Транспорт у нас отличный, но недостаточно эффективные меры борьбы с зайцами, многое теряем, — отметил один из слушателей радиоканала.

«Депутат» на это ответил, что «бороться с зайцами можно в том числе новыми сетевыми тарифными планами на проезд».

— Мне кажется, что та система оплаты (проезда в общественном транспорте. — Прим. ред.), которая у нас сегодня существует, морально устарела, — сказал Валерий Бороденя. — И белорусов очень много ездит, в Европе повременной тариф. То есть ты платишь за какое-то время, и за это время ты можешь добраться из одной точки. Есть тарифы с пересадками, есть тарифы, которые включают метро, есть тарифы, которые начинаются с метро, потом продолжаются. Для туристов абсолютно отдельные проездные. Например, в Париже, кто там часто бывает. И я могу сказать, что у нас в этом направлении очень много работы. И даже борьба с зайцами, я думаю, может очень успешно вестись с точки зрения внедрения новых видов тарифов, которые будут учитывать более четко психологию человека в том числе.

По мнению Валерия Бородени, тариф на проезд в общественном транспорте должен быть «экономически доступен для пассажира».

— Слово «дешевый» — это субъективная категория, которую каждый понимает как хочет. Финансовая доступность должна быть. Но есть расчеты экономистов: если пассажиропоток где-то 2000 пассажиров в час, то любой вид транспорта будет окупаем, — сказал Валерий Бороденя. — Чтобы он был экономически доступен для пассажира. Но в этом случае должна быть обеспечена массовость.

Депутат приводит в пример некоторые европейские города, где «взяли курс на преодоление автомобилизации».

— Если мы берем курс на то, чтобы преодолеть автомобилизацию и все-таки перейти на общественные виды транспорта, приоритетное его развитие — выделенные линии, скорость общественного транспорта больше, чем средняя скорость потока, кондиционеры, удобства, наполняемость салона не на 120%, а на 80%. И в этом случае люди абсолютно добровольно выберут этот общественный транспорт, и он будет экономически успешным, и он будет доступным и, что называется, дешевым, — сказал Валерий Бороденя.

— Он (общественный транспорт. — Прим. ред.) не должен быть услугой второго сорта. Тогда люди пересядут, — добавила заместитель председателя правления Белорусского союза транспортников Валентина Леончик.

Валерий Бороденя заметил, что «в общественном сознании у нас очень сильно укоренилось, что если ты не владеешь автомобилем, то ты, значит, ничего в жизни не достиг».

— Это абсолютно неправильно. Если мы посмотрим на европейский опыт, есть города, которые преодолели этот уровень автомобилизации, который рос. И у нас он растет, несмотря на два года экономически не очень успешных в стране, количество автомобилей на 10% каждый год растет. Но еще раз подчеркну: успешный человек — не тот, который перемещается на личном автомобиле, а тот, который имеет возможность быть быстро везде, с небольшими издержками, — отметил «депутат».

Напомним, в последний раз в Минске повышали стоимость проезда в общественном транспорте с 1 ноября прошлого года. Так, талончик на одну поездку на наземном городском транспорте подорожал до 60 копеек, а на метро — до 65. Стоимость проезда в общественном транспорте подняли в прошлом году и в регионах.