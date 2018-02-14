Bloomberg: Биткоин может подешеветь до $900 3 14.02.2018, 13:50

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Аналитики назвали такой курс криптовалюты оптимальным.

Стратег по биржевым товарам аналитического подразделения Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что вероятность обвала цены биткоина на 90% в условиях неконтролируемого роста предложения на рынке достаточно высока. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я долго и тщательно изучаю эту тему, и чем больше исследований я провожу, тем больше склоняюсь к медвежьим настроениям. Все это очень напоминает интернет-компании конца 90-х», — подчеркнул Макглоун.

Несмотря на то, что в протоколе биткоина эмиссия четко ограничена 21 млн единиц, форки, по его мнению, свидетельствуют о том, что уже более 50 млн монет создано на основе оригинального блокчейна [биткоина]. Макглоун убежден, что ничего не сможет остановить представителей индустрии от бесконечного клонирования биткоина.

«Параболический рост предложения на рынке криптовалют не позволяет корректно оценить его. Существует сильное гравитационное тяготение к $900 за один биткоин, средней цене с момента начала 2017 года», — добавил стратег.

Стоит отметить, что количество торгуемых цифровых валют за год выросло на 120%.

Напомним, аналитики JPMorgan&Chase спрогнозировали падение цены биткоина до отметки $4605.