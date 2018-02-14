В Подмосковье погибли два белорусских строителя 4 14.02.2018, 14:14

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12 февраля их тела нашли в подмосковной квартире, где они проводили ремонт.

Российские следователи выясняют обстоятельства смерти двух белорусских рабочих. 12 февраля их тела нашли в подмосковной квартире, где они проводили ремонт. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета России, пишет tut.by.

Владелец дома в Щелковском районе в Подмосковье нанял двух белорусов, чтобы те выполнили отделочные работы в доме. В один из визитов дверь никто не открыл.

Внутри нашли тела мужчин. Рядом на столе — почти пустую пятилитровую бутылку из-под незамерзающей жидкости для авто. Похожую жидкость нашли и в кастрюле на плите.

«В ходе осмотра дома следователями установлено, что общий порядок не нарушен, следы борьбы, драки, волочения в доме отсутствуют, все ценности и вещи находятся в сохранности», — сообщает управление СК России по Московской области.

Предварительной причиной смерти названо отравление неизвестным веществом. Образцы жидкости изучат эксперты, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Это уже второй за февраль трагический случай с белорусскими строителями в России. Ранее в одном из жилых комплексов Москвы были убиты двое мужчин. Там белорусы трудились еще с тремя россиянами, которых ищут.