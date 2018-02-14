Афины и Скопье проведут переговоры по названию Македонии 1 14.02.2018, 14:11

Страны заявили о своем желании преодолеть давний спор.

Министры иностранных дел Греции и Македонии обнародовали совместное заявление, в котором говорится об обязательствах продолжить переговоры, направленные на урегулирование давнего спора о названии бывшей югославской Республики Македония (БЮРМ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"После конструктивной встречи в рамках усилий, направленных на поиск взаимоприемлемого решения о названии (Македонии. - Ред.), министры иностранных дел договорились продолжать свои усилия под эгидой ООН", - говорится в заявлении.

Отмечается, что греческая сторона хочет продолжения переговоров со Скопье, чтобы две страны смогли согласовать текст соглашения по урегулированию спора.

Ожидается, что министры двух стран встретятся "на полях" неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза в Софии (Болгария) 15 и 16 февраля.

Ранее сообщалось, что Македония готова добавить географическое уточнение к названию своей страны, чтобы разрешить спор с Грецией, которая препятствует ее вступления в Европейский Союз и НАТО. Кроме того, правительство страны сообщило о намерении переименовать аэропорт в Скопье и национальное шоссе.

Президент Греции Прокопис Павлопулос заявил, что Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ) должна изменить свою Конституцию, если она хочет урегулирования спора с Грецией о названии страны.

Как известно, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из северных греческих провинций и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая ранее носила название Социалистическая республика Македония, что не вызывало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.