Дмитрий Песков допустил присутствие ЧВК «Вагнера» в Сирии 14.02.2018, 15:01

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Дмитрий Песков

Фото: getty images

В Кремле не исключают возможности присутствия на территории Сирии граждан РФ.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, передает Интерфакс-Украина.

– Мы не располагаем конкретной детальной информацией, которая бы позволяла делать какие-либо выводы. Нельзя исключать, что на территории Сирии могут находиться граждане РФ. Они не относятся к Вооруженным силам – это все, что можно констатировать. Но в любом случае наши граждане, они остаются гражданами Российской Федерации, – отметил он.