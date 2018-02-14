Равков объяснил, почему 100-летие белорусской армии отмечается 23 февраля 11 14.02.2018, 15:18

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Андрей Равков

Фото: БелТА

Белорусская армия — преемница советской.

Министр обороны Беларуси Андрей Равков попытался объяснить, какое отношение к белорусской армии имеет дата 23 февраля. Свою аргументацию он привел, отвечая на вопрос корреспондента «Нашей Нивы» на пресс-конференции, приуроченной к «столетию белорусской армии»:

- Почему в нашей стране, имеющей многовековую историю, столетний юбилей армии отмечается именно в 2018 году?

- Это закономерно: наш народ сберегает историю. И самые яркие события приходятся именно на ХХ век.

Республика Беларусь стала преемницей лучшего, что было в Союзе. Была и остается дата 23 февраля — дата рождения Красной армии. Армии, которая стала главным фактором сохранения белорусского народа в тех условиях.

Также [Красная армия] обеспечила воссоединение белорусского народа в 1939 году.

С 23 февраля связана дата создания армии, которая спасла человечество от фашизма. Советская армия была главным аргументом, который сделал невозможным новую великую войну [вместо «холодной»], — сказал министр.

«Белорусская армия — преемник всего самого лучшего, что было в советской армии. Мы верны традициям», — подытожил Равков.