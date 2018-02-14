Ученые доказали, что счастье можно приобрести за определенную сумму денег 3 14.02.2018, 15:26

Сумма варьируется в зависимости от страны.

Психологи из американского университета Пердью в Индиане провели исследование среди 1,7 млн человек из 164 стран и пришли к выводу, что счастье можно приобрести. Но сумма варьируется в зависимости от страны. Например, в США человеку нужно зарабатывать от $60 000 до $75 000 в год, чтобы достичь эмоционального благополучия, и $95 000 для удовлетворенности жизнью.

Исследователи подметили, что если определенный порог дохода достигнут, то дальнейшее его увеличение, как правило, приводит к снижению удовлетворенности жизнью и уменьшению эмоционального благополучия.

Ученые связывают это с тем, что деньги способны удовлетворить базовые потребности, покупательские запросы, но до определенного момента. А после прохождения оптимальной точки люди стремятся приобретать больше материальных ценностей, ввязываются в социальную гонку, сравнивая себя с другими, что снижает их эмоциональный фон счастья.

Полная статья опубликована в журнале Nature Human Behavior и доступна для покупки за $20, которые определенно сделают счастливее издателей журнала.