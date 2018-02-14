Белорусам начали приходить «жировки» с новыми тарифами 2 14.02.2018, 15:22

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Почти все услуги подорожали.

Старые субсидированные тарифы: за кубический метр воды — 57 копеек, водоотведение — 38 копеек, техническое обслуживание — 10 копеек, лифт — 1 рубль 28 копеек, сообщает Еврорадио.

Новые субсидированные тарифы: за кубический метр воды — 80 копеек, за водоотведение — 53 копейки, техническое обслуживание — 11 копеек, лифт теперь стоит 1 рубль 40 копеек.

Кубический метр воды подорожал на 23 копейки, водоотведение — на 15 копеек, техническое обслуживание — на 1 копейку, а лифт — на 12 копеек.

Изменения коснулись не только субсидированных тарифов, однако и тарифов полного возмещения экономически обоснованных затрат:

Старые тарифы полного возмещения затрат: кубический метр воды — 76 копеек, водоотведение — 51 копейка, техническое обслуживание — 11 копеек.

Новые тарифы полного возмещения затрат: кубический метр воды — 81 копейка, водоотведение — 53 копейки, техническое обслуживание— 12 копеек.

Кубический метр воды подорожал на 5 копеек, водоотведение — на 2 копейки, техническое обслуживание — на 1 копейку.

Поскольку новые тарифы начали действовать только с 19 января, то итоговая сумма в жировках получилась меньше, чем должно быть по указанным тарифам. Можно самостоятельно проверить, правильно ли вам посчитали жировку.

Например: У вас 4:34 кубического метра воды по субсидированому тарифу. Вам нужно разделить это количество на 31 день. Получится 0,14 кубического метра в день. Эта суточная норма перемножается на количество дней по старому тарифу и по новому тарифу: 0,14*18 = 2,52 кубического метра по старому тарифу. 0,14*13 = 1,82 кубического метра по новому тарифу. Чтобы узнать, сколько вам посчитали по старому тарифу, нужно умножить количество кубометров на старое число: 2,52*0,5748 = 1 рубль 44 копейки, чтобы узнать, сколько по новому тарифу, нужно сделать то же самое, только с новой ценой: 1,82*0,8053 = 1 рубль 46 копеек. А теперь сравните с итоговой суммой у себя в жировке. Должно совпадать.