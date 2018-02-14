Пономарев: Перед аннексией Крыма Путин чуть не попал в авиакатастрофу 1 14.02.2018, 15:35

Илья Пономарев

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Новая версия причины захвата Крыма.

Президент РФ Владимир Путин поставил вопрос об аннексии Крыма на срочном совещании в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года.

Об этом во время допроса в Оболонском райсуде Киева заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, сообщает «Укринформ».

«22 февраля, как позже, уже в марте, рассказывал один из офицеров Федеральной службы охраны, Путин чуть не попал в авиакатастрофу в Сочи на вертолете. Было у него жесткое приземление, и он это расценил как попытку покушения при участии иностранных спецслужб. И в этот день, как известно, произошел побег Януковича, поэтому у него было такое настроение, что вокруг заговор. И в ночь с 22 на 23 февраля было собрано «узкое» совещание, на котором, как мне говорил один из его участников, имя которого не могу назвать, чтобы человек не пострадал, обсуждали, что будут делать в связи с событиями в Украине. Неблагоприятными с точки зрения Кремля. Именно на этом совещании был поставлен Путиным вопрос об аннексии Крыма», - сказал Пономарев.